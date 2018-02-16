加拿大移民部将不再因健康原因拒绝移民申请者

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加拿大联邦政府移民部长艾哈迈德·胡森（Ahmed Hussen）星期四表示，他将在四月份提出一项计划，改变过去审理移民申请时不接受健康有问题移民的做法。

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加拿大在审核移民和难民申请时通常不接受有严重疾病者和残疾人，主要是担心会给本国医疗保健体系带来更重的负担。

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联邦议会反对党之一的新民主党则希望尽快结束移民法中的这一相关规定，他们认为这是“歧视性”条款。新民主党移民事务评论家关慧贞（Jenny Kwan）表示，他们自2016年开始就关注这个问题，可这个给移民申请人带来“头痛和艰难”的“歧视性”政策至今仍然存在。

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众议院从在去年秋天开始研究这个问题，当时胡森对移民委员会说政府正致力于放弃这项实行了40年的政策，因为它“不符合加拿大社会尊重和善待残疾人的价值观”。

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在加拿大，由于医疗保健是属于省政府承担和管理，因此接收健康有问题的移民会影响到各省的预算开支，所以也要尊重各省的意愿。

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胡森星期四出席了众议院移民委员会的会议，回答与会者的各种问题。例如加拿大艾滋病法律网络高级政策分析师就提出，政府必须废除相关条款，而不是修修补补。

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在会上，胡森也被问到如何评估罗马尼亚和保加利亚游客不需签证后难民申请者大增的问题。据悉，自去年12月免除签证以来，已有232名来自这两个国家的人提出难民申请。而根据加拿大移民与难民委员会的数据，在免除签证前11个月内，没有收到任何来自罗马尼亚人的难民申请。

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保守党移民评论员米歇尔·雷佩尔（Michelle Rempel）对此表示，在如此短的时间内，来自这两个国家的难民申请者大增令人关切，它表明政府没有适当的应对策略。

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