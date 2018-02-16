周末网络广播（2018年2月16-18日）

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各位朋友，我是方华，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 今天和我一块在播音室的有赵黎、亚明和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大老兵露宿首都，要求联邦政府改善待遇

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在加拿大首都渥太华的市中心，两名加拿大老兵在退伍军人纪念楼前露营，抗议联邦政府对退伍军人的待遇。他们在惠灵顿 （Wellington）和里昂 （ Lyon）街的拐角处架起了帐篷，冒着大学和严寒住在里面，他们准备一直露宿到本周四。桑德森说，他希望总理贾斯汀·特鲁多 （Justin Trudeau）能够听到他们的不满，并予以回应。赵黎报道

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原住民青年死亡案的裁决将加拿大的陪审团制度放在了显微镜下

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星期二，加拿大总理特鲁多和几位部长在渥太华会见来自萨斯克彻温的原住民布谢一家，原因是这家22岁的儿子被一位农场主开枪打死，而陪审团却判农场主无罪。此案在加拿大原住民社区引发强烈反弹，连日来不仅成了媒体关注的热点，也成了议会辩论的内容之一。亚明报道

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谷歌的AMP计划直指媒体，将多媒体互动带回网页

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加速移动页面项目（AMP）是谷歌开发的开源网站技术，目的是为了提高网站内容速度和浏览体验。AMP项目于2015年10月7日由Google宣布，与欧洲数字新闻倡议组织（DNI）的合作伙伴以及全球其他新闻出版商和技术公司合作移动网站性能。 AMP项目最初宣布了30多家合作新闻发布商和家技术公司（包括Twitter，Pinterest，LinkedIn和WordPress）。- 沈二报道

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冬天路滑摔倒，找谁索赔？

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每年冬天，一场接一场的雪，加上冰雨，使加拿大许多地方的人行道、停车场变成了溜冰场，人们走在上面战战兢兢，要是滑倒了，不但会带来身体上的伤害，还会引出诸多索赔。赵黎报道

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加拿大专家争论总理和司法部长在布谢案裁决上表态是否合适

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连日来，原住民男青年被农场主开枪打死的无罪判决在加拿大不断发酵，已经远远超出了裁决本身：多个城市出现抗议活动; 加拿大总理和司法部长、安全部长在渥太华会见家属；有人认为此案是原住民权利被忽视数百年后的爆发；也有专家开始讨论是否应该对陪审团的规定作出改革。亚明报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，我是方华，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议，祝您新春快乐！狗年吉祥！

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一周图片报道

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