魁省82岁曾祖母与银行抗争拿回部分人寿保险供款

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魁北克一位曾祖母级的老太经过与蒙特利尔银行的一番抗争，拿回了自己的部分人寿保险供款，银行还向她道了歉。

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今年已经82岁的埃拉·贝克（Ella Beck）在11年前丈夫去世时，看到电视广告说，买人寿保险的好处之一是可以不让你的孩子们承担你的丧葬费用。当时她动了心，虽然她有5个儿子，但她不想给他们带来负担，就买了人寿保险。

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在70多岁的年纪买人寿保险供款额是较高的。按她买的3200元的自然死亡保险，每月要交30加元。而到上个月时，她的供款总额已经达到3,780元，超过了能得到的保险费数额。而按照保单，她要继续每月交保费直到95岁。这让她觉得不合算，加上信用卡有欠债， 她想退出保险。可蒙特利尔银行告诉她，如果她停止供款，她的保险就没了，以前的供款也不会退给她。

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贝克不相信也不能接受这样的结果， 就求助于加拿大广播公司。记者就此咨询了保险专家洛恩·马尔（Lorne Marr）。 他说“如果投保人有幸能长寿，那回报价值确实会减少”。鉴于贝克购买保险时健康状况良好，她应该可以选择不同类型的保险，包括中途取消时可以拿到部分现金返还。CBC将此转告了贝克。

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贝克在几天后收到蒙特利尔银行人寿保险顾客服务经理的信，通知她确实有其他选择。例如可以取消保单拿回814.39加元现金，或停止支付保费，保留人寿保险，但赔偿额下降到1,124元。

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经理也在信中向贝克表示道歉，因为该银行没有在第一时间清楚地告诉她所有选项。

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贝克选择了取消她的保单并取出现金，以支付她的信用卡欠款。当然她失去了约3千元的供款，但能从每月30元的付款中解脱出来， 使她觉得松了一口气。

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