萨省农场主对斯坦利案裁决引发的反响感到沮丧和费解

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这个星期，围绕着农场主斯坦利击毙原住民青年布谢案的裁决， 在加拿大引发了巨大的社会反响和媒体关注。而在事件发生地的萨斯喀彻温省农村地区，带来的却是沮丧和无助的情绪。农场主们长期以来就一直在担忧犯罪和执法部门的反应能力，现在又加上了担心和费解。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯克彻温省的农场主们自己创建了一个“脸书”网页， 叫“拿起枪的农场主”，以在无法得到警方及时帮助时应对犯罪活动。创办人之一李·史密斯（Lee de Coninck Smith）说： “我希望国家和政府知道我们这里存在的问题。创建这个网页的目的，就是邻居们可以相互关照”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该网页强调，所有包含种族主义的言论或鼓动非法行为的帖子或评论都是不能容忍的，任何此类帖子都将被删除。 现在又加上了所有讨论斯坦利审判的帖子也将被删除。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

最近几个月，该网页的受欢迎程度呈现爆炸式增长，截至这个星期，已有约8,500名追随者和超过8000人表示喜欢。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯坦利案审判突显了农村犯罪问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯喀彻温省农场主斯坦利在2016年8月开枪打死了试图偷抢农场全地形车的人。死者是22岁的原住民克里族人布谢。斯坦利开始被指控犯有二级谋杀罪。但他的辩护律师斯考特·斯潘塞（Scott Spencer）告诉陪审团说，斯坦利开始是想用枪吓跑那四名不请自来的年轻人。最后击中布谢头部那一枪并不是他故意的，而是枪走了火。最后12人组成的陪审团上周五裁决斯坦利无罪。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯潘塞在对陪审员讲解时，强调了在乡村地区与在城市的不同，即人们不能指望”打电话报警”可以制止犯罪行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位在萨斯喀彻温省西南部的农场主名叫瑞安，他在接受加拿大广播公司的采访时要记者别公开他的姓氏，因为担心遇到麻烦。他说自己和周边的农场，都被盗贼偷窃过。”这些盗贼什么都偷。“雪地车，沙滩车算是大件物品，容易偷也容易开走，其他东西除了喝空了的酒瓶子，没有他们不偷的”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司就此询问了加拿大皇家骑警，他们表示很难说接到报警后多长时间能到现场，因为设及的因素太多，不光是离现场有多远，还要看当时的警员配备，事件的紧急程度等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

皇家骑警的发言人说：“对农村地区报警的反应与城市环境中截然不同，因为那是幅员广大、人口稀少的地区”。在某些情况下，可能需要一个多小时才能到达现场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

皇家骑警每年都会统计格地区和全国的职员空缺率。萨斯喀彻温省的“F”部门2017年的整体空缺率为4.6％，这在16个皇家骑警的地区分部中，空缺率排名第六。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

皇家骑警发言人说：“我们定期分析工作量和犯罪趋势，以便根据需要相应地调配资源。去年审查后， 我们在紧急救援部门增加了5个职位，使规模扩大到10人。这样就可以快速部署到人员短缺的地方”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

由新近退休警官组成的后备役人员调配也是根据需要进行部署，以缓解分队的压力。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

萨斯喀彻温省乡村市政协会主席雷·奥布（Ray Orb）表示，他不便评论斯坦利案审判的具体情况，但皇家骑警在乡村地区的行动能力确实是许多居民长时间以来关注的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在斯坦利案判决之后，奥布呼吁人们冷静和合作。它认为该省的人们比以前更加团结，更需要建设一个健康、强壮的乡村社区。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2017年，乡村市政协会成员还通过了一项决议，呼吁政府扩大农场主的自卫权。但没有得到萨斯喀彻温省政府的任何指引。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但在布谢枪击事件和农村犯罪日益增多的担忧之后，该省确实创建了所谓的乡村反应团队，由258名官员组成，其中包括30个新职位。该团队由加拿大皇家骑警、当地警察、安保人员和商用车执法人员组成。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省司法部在一份书面声明中明确表示，“一旦与所有机构的协调工作完成，预计萨斯喀彻温省乡村地区对犯罪活动将会有更快的反应”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

皇家骑警说萨斯喀彻温省农村的犯罪率下降

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大皇家骑警的统计数据表明，包括萨斯喀彻温省在内的所有皇家骑警管辖区的财产犯罪2017年比2016年下降了5％。在同一时间段内，破门而入的偷盗减少了13％，总体盗窃率下降了2％。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大公共安全部长古德尔星期二在会见了被打死的布谢家人时也谈到了乡村犯罪和治安问题。 他说：“我们需要认识到，我们都在这一艘船上，需要共同努力找到解决方案”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大皇家骑警表示，正在与萨斯克彻温省合作成立一个快速反应小组，由在该省经营汽车保险业务的皇家保险公司资助20个新的岗位，这些新增加的人手将被分配给外勤服务部门。“这意味着更多的警力，更高的能见度和更强的能力，以有效和及时的方式应对紧急情况和犯罪”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

几位农场主表示，他们对斯坦利案引发的反响感到惊讶。但使他们感到最沮丧的是，现在犯罪行为引发的是种族关系紧张。瑞恩说，自从判决结果出来以后，拥有武器的那些农场主们在脸书上成了众矢之的。他说： “即使在我们的网站上，我们也面临着很多死亡威胁。 人们称我们是网络种族主义者， 这太令人费解了”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada