谷歌的AMP计划直指媒体，将多媒体互动带回网页

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加速移动页面项目（AMP）是谷歌开发的开源网站技术，目的是为了提高网站内容速度和浏览体验。AMP项目于2015年10月7日由Google宣布，与欧洲数字新闻倡议组织（DNI）的合作伙伴以及全球其他新闻出版商和技术公司合作移动网站性能。 AMP项目最初宣布了30多家合作新闻发布商和家技术公司（包括Twitter，Pinterest，LinkedIn和WordPress）。

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谷歌自己的对AMP描述

AMP，加速移动页面项目按照谷歌自己的描述是：为每个人改进内容生态系统的开源工作。

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AMP是一个开源库，它提供了一种直接的方式来创建引人注目，流畅且为用户即时加载的网页。 AMP页面只是您可以链接到并由您控制的网页。

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为每个人改进内容生态系统的开源工作。 谷歌AMP项目

AMP是和移动APP竞争的必须

对于谷歌而言，一个开放的网络是他生存发展的基础。谷歌的搜索生态整个建立在这个开放上。但是封闭的移动App流行给这个开放网络带来了危机，同时也危及谷歌的生存基础。

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AMP除了加速网页速度，也为网页和移动更好衔接打下基础。加上去年推出的PWA计划，即Progressive Web Apps/渐进式网络应用，这都是谷歌重新在移动上抢回网络高地战略的一部分。

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同时，我们也不难看出AMP和PWA计划的内在联系。我个人认为，AMP和PWA两者有逐渐合二为一的可能性。

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AMP渐成移动web出版生态

从一开始AMP项目的合作伙伴为各大媒体和媒体机构这一点我们不难看出AMP面对的其实是媒体出版。这同时也是为了和Facebook的“Instant Article”争夺内容的一个手段，说到底人们大多数的时间还是花费在了浏览网页内容上了。

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在谷歌的内容战略里，移动 + 开放网页 +速度/体验 +多媒体互动 = 新一代网络生态。在其中AMP就像连接这些关键项的链条。

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开放网络的视觉叙事格式 谷歌AMP Stories 项目

AMP Stories让网页重新互动起来

2月13日的，AMP大会上。AMP “故事”杂志格式被正式推出, 这被谷歌称为开放网络的视觉叙事格式。

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“ 这些AMP故事让读者沉浸在可点选的全屏内容中。 基于AMP项目的可能性，此格式可以创建快速、开放和体验优先的可视内容。”

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目前的开放网页内容丰富但互动不足，离人们所希望的体验型网络相差甚远。回忆起数年前以Flash为基础昙花一现的“多媒体杂志”或者“网络杂志”实验，我可以预见现在的AMP Stories推出时机已经基本成熟了。

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AMP在Gmail里的互动更激进

另一个“小目标”是谷歌要AMP在Gmail里实现互动网页。Email其实是一个宝藏，它是人们每天最主要使用场景。谷歌现在的计划是将AMP和超级流行Gmail结合，将网页上的互动+多媒体带入Gmail中。

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这个想法，我认为是会带来比AMP Stories更大的影响，同时也是更具潜力的。

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最后人们将忘记是移动还是非移动，忘记App还是网络，忘记应用之间的界限。

谷歌的一个整体方向是最后人们将忘记是移动还是非移动，忘记App还是网络，忘记应用之间的界限。总之用户需要的只是使用，方便+最佳无缝用户体验。

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AMP，即加速移动页面计划开始时只是一个将网页在移动平台加速的项目。现在谷歌 已经慢慢成为仰仗它，希望它带来网络/网页未来的模样。

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