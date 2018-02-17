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冬奥之际谈兴奋剂，加拿大经验可供借鉴

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期六 17 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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此次平昌冬奥会之前，奥委会曾作出禁止俄罗斯参赛的的决定。原因是俄罗斯在索契冬奥会上让运动员使用兴奋剂。奥委会的报告详细描述了俄罗斯的“官方兴奋剂计划”始于2012年伦敦夏季奥运会之前，直到2014年索契冬奥会。俄罗斯政府则在事后极力掩盖。

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这次直到2月1日，国际兴奋剂裁决机构才宣布，允许部分俄罗斯运动员以个人名义参加平昌冬奥会，因为在筛查中没有发现他们使用兴奋剂的明显证据。

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近三十年来，俄罗斯在世界上一直处于兴奋剂丑闻的中心。但若再往回追溯，加拿大也曾有运动员因服用兴奋剂成为国际头条新闻。而那次恰好也是在韩国举办的奥运会。加拿大短跑名将本·约翰逊以9.79秒的成绩在首尔夏季奥运会上打破世界纪录，一举击败美国短跑名将刘易斯，让全世界惊叹。

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那是一个历史性的时刻，也是加拿大运动员们都会牢记的日子，但不是记住突出的成绩，而是随后约翰逊被查出类固醇检测呈阳性。

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Reuters

加拿大运动员服用兴奋剂带来的冲击波

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当时加拿大政府是保守党的马尔罗尼担任总理，负责体育事务的部长是让·夏瑞（Jean Charest）。他参加了1988年首尔奥运会的开幕式，期待着加拿大运动员取得好成绩。

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他回忆说，回国后收看电视转播，当约翰逊冲到终点的那一刹那，观众和体育场内的人都惊呆了，大约五秒后才爆发出欢呼声。总理马尔罗尼还亲自打电话代表所有加拿大人向约翰逊表示祝贺。

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尽管约翰逊并不是第一位被查出使用了兴奋剂的运动员，但由于他夺得了最热门项目的金牌，因此对加拿大体育界带来的冲击波更大。

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尽管任何国家都无法完全排除运动员服用兴奋剂的可能性。但如何处理这种欺骗行为会带来非常不同的结果。

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加拿大体育伦理中心负责人保罗·梅利亚表示，加拿大处理约翰逊事件的经验可以为今天的国际体育界提供借鉴。

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在检测结果公布之后，首尔有超过150个镜头对着他，随后又转向加拿大官方。夏瑞说，他在渥太华接到了来自欧洲，美国三大电视网的采访电话。这一下令加拿大政府陷入非常被动的地位。加拿大奥委会也迅速宣布取消了约翰逊的运动员资格。

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由于约翰逊声称他是无辜的。反对党议员和许多公众纷纷质问夏瑞为什么在调查结果还没出来之前就剥夺了约翰逊的运动员资格。

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1989年1月，加拿大政府决定聘请安大略上诉法院首席大法官查尔斯·杜宾（Charles Dubin）负责调查和研究加拿大的体育界是否存在使用兴奋剂的问题，尤其是在田径和举重领域。

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成立独立调查结构

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以杜宾法官为首的独立调查委员会用了9个月的时间，传唤了超过100名证人，让他们在电视摄像机前和聚光灯下作证，深挖加拿大体育系统存在的缺陷。约翰逊本人也在公开听证会上承认了自己使用兴奋剂，有作弊行为。

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此次独立调查更重要的意义体现在最终的详细报告里。报告建议加拿大成立一个反兴奋剂组织，组成人员则需要是与政府和体育界都无关的人，名称就叫“加拿大体育伦理中心”， 由它负责管理和监督反兴奋剂工作。该中心虽然从政府获得经费，但相对独立，包括与运动员的联系也是以第三方的身份。

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“加拿大体育伦理中心”现任主席鲍尔·米利亚（Paul Melia）说， 加拿大的这个做法为国际反兴奋剂机构提供了可借鉴的经验，也促进了国际社会反兴奋剂的工作。

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Chris Wattie/Reuters

米利亚同时也相信政治和经济利益已经影响了国际奥委会对俄罗斯兴奋剂丑闻的处理。

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事实上，直到目前为止，世界反兴奋剂机构（WADA）执委会中也有不少人在国际奥委会（IOC）和各国奥委会中担任双重职务。

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去年12月《纽约时报》曾发表世界反兴奋剂机构前任首席调查官杰克·罗伯逊（Jack Robertson）的文章，其中就提到该机构的领导层与国际奥委会之间的紧密关系阻碍了他全面调查俄罗斯兴奋剂的问题。

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他认为，尽管国际体育组织在1988年汉城奥运会后开始关注有关兴奋剂的重大问题，但他并不觉得每个人都在以诚实，坦率的基础上处理这一问题。他说，“他们更多地将它作为公共关系问题处理”。

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“加拿大体育伦理中心”主席鲍尔·米利亚承认，即使是最严格的国家，包括加拿大，也无法完全防止作弊。 “我们无法每天测试每个运动员。但如果我们真的想保持公平的竞争环境，那么从过去的事件中吸取经验是非常重要的”。

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