加拿大寅吃卯粮的人真不少

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退休金顾名思义是退休后用来支付生活开支的储蓄金，但研究显示没有退休的加拿大人在越来越多的提前支取退休储蓄金用来应付现在的生活开支。

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据加拿大广播公司报道，加拿大五大银行之一的蒙特利尔银行去年12月对1500人做的网上调查显示，有40%的加拿大人承认他们从自己的退休储蓄金RRSP中取过钱用来支付开支。

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其中有27%的人说他们从个人退休储蓄账户取钱是为了支付购房的首付，有23%说是为了支付日常生活开支，有21%是为了应付生活中出现需要花钱的紧急情况，而有20%的人说他们从退休储蓄账户中取钱是为了解决欠债问题。

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从地区来看，从自己退休储蓄账户中提前支取现金数额最少的是加拿大平原省份的居民，平均取出的钱是1万2千374加元，主要是为了支付日常开支；从自己退休储蓄账户提前支取现金最多的地区是加拿大的大西洋沿岸省份居民，平均支取的钱数是2万3千505加元，主要是为了支付购房的首付。

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根据加拿大的税法，从个人退休储蓄账户中取出钱是要支付个人所得税的；除非是用来购买住房、或者是为支付为了获得谋生技能的教育项目开支，而且最终要把这些钱分期再存进其退休储蓄账户。

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除了寅吃卯粮的问题之外，超过三分之一的加拿大说他们今年不会向个人退休储蓄RRSP账户供款，最主要的原因是没有钱 （44%）、先要偿付债务欠款 （25%）、和有其他方面需要用钱 （21%），等等。

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RCI with Rajeshni Naidu-Ghelani ／ CBC News

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