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加拿大会要以色列不要的非洲难民吗？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 19 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司报道，自由党联邦政府外交部长Chrystia Freeland的办公室证实，加拿大方面已经向以色列政府正式表示对以色列大量驱逐非洲难民的关切；并重申加拿大反对以色列对成千上万非洲难民申请者采取的递解出境或者关押的做法。

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限期离境

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以色列政府已经下令目前在以色列居住的苏丹和厄立特里亚难民从三月份开始在60天之内离开以色列，以色列政府将提供前往非洲安全第三国的飞机票和几千块钱的补贴；如果不自动离开，则在限定时间到期后会被以色列当局逮捕关押。

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虽然以色列政府没有明确哪些非洲国家被认为是安全第三国，但有消息说卢旺达和乌干达是两个可能的非洲国家。

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目前有3万7千苏丹和厄立特里亚公民在以色列境内居住。

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电网管用

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从2006年开始，每年都有大量厄立特里亚和苏丹人为逃离本国的暴力冲突、通过西奈沙漠越境进入以色列。在以色列政府2014年构筑了长达242公里的边境电网后，2016年通过西奈沙漠越境来以色列申请难民的人数下降到只有11人，而2017年更是下降到0.

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以色列总理内塔尼亚胡认为，绝大部分在以色列的非洲国家难民并非真正意义上的难民，而是来以色列找挣钱机会的人。

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特拉维夫南部一些街区半数人口来自非洲国家　／　Derek Stoffel/CBC

以色列社会围绕非洲非法移民问题争论激烈。有人认为以色列国内犯罪率上升是大量非法越境者进入以色列的直接结果，而且以色列这一犹太国家的社会构成也因大量非法移民的涌入而受到威胁。但也有人认为大量驱逐非洲国家非法移民既不人道、也涉嫌种族歧视。

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日内瓦公约

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加拿大外交部长的发言人Adam Austen表示，加拿大不支持大量驱逐难民申请者的政策，难民和难民申请者的权益在日内瓦难民公约上有清楚的规定，而以色列是日内瓦难民公约的签字国；作为接收并安置被以色列驱逐的非洲难民最多的国家，加拿大正在和以色列政府进行直接的接触，表达加拿大政府对此的关切。

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加拿大人权律师、前自由党政府司法部长Irwin Cotler一方面批评以色列政府驱逐非洲国家难民申请者的政策，一方面指出以色列政府已经修改了其有关非洲难民的政策，从原来驱逐所有的非法越境者改成妇女、儿童、有残疾、有家庭的非洲国家难民申请者不在被驱逐之列，换句话说只有那些单身男子属于要被驱逐的范围；而且以色列政府还为被驱逐者提供前往安全第三国的机票和金钱补助。

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加拿大自由党政府前司法部长　Irwin Cotler　／　Sean Kilpatrick/Canadian Press

Irwin Cotler认为，在以色列法院准备审理政府驱逐非洲国家难民申请者的行政命令是否合法的情况下，以色列政府现在应该停止执行其驱逐非洲难民的行动，直到以色列政府制定出公平和系统性的甄别审核难民申请者的程序为止。

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天差地别

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到目前为止被以色列政府审批接受为难民的非洲国家非法越境者的比例不到1%；相比之下加拿大接收被以色列拒绝的非洲国家难民申请者的比率是97%。

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Irwin Cotler呼吁特鲁多的自由党政府接收更多的被以色列驱逐的非洲国家难民。加拿大犹太人组织和一些难民维权团体也认为加拿大联邦政府应该从以色列手里接收更多的非洲国家难民。

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根据加拿大移民、难民和公民事务部的数据，2016年到2017年期间，有1880名被以色列驱逐的厄立特里亚难民申请者被加拿大接收，其中绝大部分是通过私人赞助项目在加拿大落户的。

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加拿大联邦政府也有资助在其他国家申请难民的厄立特里亚人来加拿大落户的项目。

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RCI with  Kathleen Harris/CBC News

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