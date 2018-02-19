被控性骚扰的安省保守党前党魁要复辟

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

因为两位年轻女性举报其性骚扰行为而被迫辞去其安大略省保守党领袖职位的Patrick Brown不但一再否认对其行为不端的指控，而且宣布要参加安省保守党领袖的角逐、把失去的位子再夺回来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司报道，Patrick Brown采取的手段似乎是直接呼吁安大略省保守党普通党员站到他这一边。他说，保守党经过多年努力在去年11月推出People’s Guarantee竞选纲领，这是击败自由党韦恩政府的保证。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Patrick Brown这里强调的保守党竞选纲领封皮上印着他的大幅照片。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Patrick Brown在Mississauga市举行竞选集会时还夹枪带棒的讽刺现在参加竞选安省保守党党魁的4位候选人说，“你们可以抛弃我，但你们不能无视保守党的草根党员们”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Patrick Brown是在竞选保守党党魁报名截至日期的最后一天报名参选的。在这之前已经报名的四位候选人是Christine Elliott, Caroline Mulroney, Doug Ford 和 Tanya Granic Allen。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些保守党资深人士担心，刚刚被安大略省保守党赶下台的Patrick Brown加入党魁竞选，会让这次安省保守党的党魁竞选变成互相泼污水的争斗，让韦恩的自由党坐收渔翁之利。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada