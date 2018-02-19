萨省农场主击毙偷车原住民青年案新进展

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期一 19 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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萨斯喀彻温省农场主开枪打死到他农场偷车的22岁原住民青年科尔顿·布谢（Colten Boushie）的无罪判决案件从上个星期开始在加拿大持续发酵。原住民已经在多个城市举行抗议活动，他们认为无罪判决是司法不公，陪审团中没有原住民是一种歧视。而当地的农场主们则对这一案件引伸出的话题感到困惑，同时更加担忧农场的安全问题，正在寻找加强自我保护的途径。

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周末以来，加拿大的媒体围绕这一事件又有一些新的报道。

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萨省乡村再次发生持枪入户的刑事案件

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根据皇家骑警方面的消息，18号星期日，在萨省北巴特尔福德地区西部，发生歹徒闯入一家农场的住宅，并向男主人开枪的事件。报案的一对夫妇受到惊吓。

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事件发生在凌晨5点左右。79岁的农场主艾德·史密斯和太太凯西被报警装置惊醒，他们意识到车库来了不速之客。艾德走到另一间睡房，从那里可以看到车库。他看到一名男子已经来到平台上，离他的窗户也就不到一米远。

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艾德敲了敲窗户，又对着不速之客大喊“给我走开”。那名男子回身看到了艾德，对着他开了一枪。子弹从艾德头上8英寸的地方飞了过去。

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此事让这对老夫妇非常震惊和后怕。凯西说，如果她丈夫再高一点，就会被击中头部。如果没有警报系统，那是不是坏人进到屋里来我们也不知道；如果坏人真的打破窗户，拿着枪走进来，我们能做什么。

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凯西说：“如果你生活在一个本来属于自己的地方，却有白痴认为他可以随时来拿走他想要的东西，那会是一个怎样悲伤的世界。”

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这对夫妇在他们的农场生活了40年，他们说以前从未经历过这样的事件。

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皇家骑警表示他们事后派出警犬搜索，确定嫌疑人是步行逃到等候在附近的车上逃走的。调查仍在进行中。

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加拿大媒体曾要求现场拍摄法庭审判，但被法官拒绝

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在杰拉德•斯坦利（Gerald Stanley）案审判期间，加拿大的一些媒体的记者曾向法院申请，允许他们在法庭拍摄和报道案件的法庭审讯。

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加拿大法庭很少允许摄像机进入，但记者们认为对斯坦利杀人案的审判应该例外。因为此案意义重大，不仅涉及到原住民与非原住民之间的种族关系，涉及到乡村和城市之间的摩擦， 甚至还牵涉到司法的正义。因此具有“影响社会和涉及司法正义的重要意义”。

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由CBC新闻，全球新闻，CTV，Postmedia Network和原住民电视网曾联合提交申请，要求三部固定摄像机记录、广播和直播庭审的特定部分。

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但此案的辩护律师担心这会成为“奇观”，要求驳回申请。

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萨斯喀彻温省法院首席法官马特尔·博普斯库（Martel Popescul）最后也拒绝了媒体的申请。他认为：“这一案件不适合用于实验目的。允许镜头对着法庭将意味着从传统标准“脱钩”。

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这样，媒体此次报道时使用的仍然是专业人员手画的法庭素描。作者是Rook-Hobbs先生，他说：“他们的首选没能实现之后，我就仍然给他们画法庭素描，画了斯坦利先生，也画了他的律师斯潘塞”。

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CBC

斯坦利将因不当拥有武器罪重回法庭

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斯坦利虽然在上一个击毙原住民青年的案件中被陪审团判决无罪，但仍面临两项指控，不当存放枪械。萨省北巴特尔福德法院已定于在3月19日开庭审理对他的指控。

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皇家骑警在斯坦利击毙布歇案件发生两天后，到斯坦利的农场搜查，发现总共有10支枪，其中7只存放不当。包括一把左轮手枪和一把俄式TT手枪。 它们就放在壁橱内一个黑色的塑料工具箱内。

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枪支法专家、渥太华辩护律师索罗门·弗里德曼（Solomon Friedman）说，这种存放方法可以被认为是随时准备拿出来使用，这对前往农场调查的警察构成威胁。加拿大以前也曾发生过警员在农场被枪打死的事件。

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但弗里德曼律师说，“根据我的经验，住在农村的人是被允许持枪的，只是存放没有遵守法律规定。因此斯坦利可以在开庭之前与法院达成认罪协议。即使他不认罪，也通常不会导致监禁，而只是罚款了事。

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文章分类: 加拿大原住民政治社会

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