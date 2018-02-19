加拿大运动员冬奥会奖牌总数增至17枚，列第三

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加拿大花样滑冰搭档特丝·弗丘（Tessa Virtue）和斯考特·莫伊尔（Scott Moir）在平昌冬奥会冰上舞蹈比赛中赢得金牌，并以83.67分再次打破自己保持的最高得分纪录。两人多年来闪耀冰场， 2010年温哥华冬奥会上赢得金牌， 在索契冬奥会上的冰舞单项和团体赛中获得银牌， 并连续三次在世界锦标赛上保持不败，因此被选为此次冬奥会加拿大队旗手。

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加拿大运动员还在男子双人雪橇项目上夺得金牌。在星期一的比赛中，舵手贾斯汀·克里普斯（ Justin Kripps）和制动手亚历山大·科派克兹（Alexander Kopacz）配合密切，第一次为加拿大夺得此项目的奖牌。由于德国运动员的成绩与他们几乎相同，只差5微秒，因此也共同获得金牌。

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塞缪尔·吉拉尔（Samuel Girard）在男子1000米短道速滑比赛中， 赢得金牌。

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来自魁北克城的阿历克斯·伯利厄-马尔尚（Alex Beaulieu-Marchand）赢得单板花样滑雪铜牌。

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女子短道速滑选手金·布坦在赢得1000米铜牌之后， 又赢得1500米速滑铜牌。

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加拿大女子冰球队已经进入与美国队的最后决赛，夺得奖牌已成定局。人们期待着她们能够连续赢得第五个奥运金牌。

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到星期一比赛结束时为止，加拿大赢得的奖牌总数是金牌6枚， 银牌5枚， 铜牌6枚， 奖牌总数排在第三。挪威运动员赢得的奖牌总数最多， 为28枚， 德国排在第二， 为20枚， 比加拿大多3枚。

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