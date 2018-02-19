美国对加拿大软木的需求将继续强劲

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进入2018年后，加拿大木材生产商们的情绪似乎并没有受到美国关税的影响，而且正变得越来越乐观。

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加通社报道说，美国的新屋开工量在增加，木材供应持续紧张，2018年木材的价格将会保持在高位。

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今年1月份，美国新屋的开工数量超过133万个，高于预期，单户住宅的开工量大增 7.6%。

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加拿大BC省的木材公司- 科尼福克斯（Conifex Timber Inc.） 的董事长兼首席执行官舍尔德（Kenneth Shields）表示，除了新屋的建设，预计房屋的修理和重建市场也将保持强劲。

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需求大于供应

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舍尔德在一个有关2017年公司业绩的电话会议中表示，在这种需求大的背景下，预计 2018 年木材价格将保持强劲。

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总部位于温哥华的这家木材制造商表示，去年公司的收入上升了 15%，每股收益翻了一倍多。

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舍尔德补充说，在今后18 至 36个月，预计美国对木材需求的增长将会超过供应量的增长。

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加拿大西部地区其他的木材公司也对今年持积极态度。

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西弗雷泽（West Fraser）木业有限公司的首席执行官塞拉芬（Ted Seraphim）表示，北美对木材的需求量每年应增长20亿板英尺，而美国的年产量仅略增加 7.5亿到10亿板英尺。

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木材涨价抵消美国关税影响

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他接着表示，虽然价格可能不完全稳定，但总的趋势是向上，而不是向下。

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加通社报道说，木材的价格一直在逐年上升，例如， 西部SPF公司（ Western SPF）出口软木的价格现在为每千板英尺528美元，去年的平均价格为401美元，2015年时为 278美元。

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BC省木材商们纷纷表示，在价格上涨的情况下，公司自然不会缩小生产规模，而是加速生产。

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加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）的分析师保罗·奎恩（Paul Quinn）表示，去年，在美国宣布对加拿大软木征收关税后，加拿大木材制造商们曾经计划，增加的费用大概一半要由消费者来承担，但现在，木材需求和价格的上涨改变了局面。

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西部森林产品公司 （Western Forest Products Inc.）的首席执行官德曼斯（Don Demens）表示，创纪录的木材价格在很大程度上抵消了美国关税的影响。

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前景乐观

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西弗雷泽（West Fraser）木业有限公司的首席执行官塞拉芬表示，他为市场需求的增加感到高兴，大家都对今后抱积极态度。

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西部森林产品公司 （Western Forest Products Inc.）的首席执行官德曼斯（Don Demens）也在一个电话会议上说，去年，由于软木纠纷所带来的不稳定性，公司曾经决定削减资本投资，但现在决定逆转。

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德曼斯上周告诉木材业的分析师们，现在我们知道关税是多少，前面的情况是什么，我们认为已经没有太多的不确定性了。

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（RCI with CBC）

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