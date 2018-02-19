蒙特利尔: 三分之二上班族还是开车上下班

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一项新研究表明，在加拿大蒙特利尔地区的上班族中，虽然使用公共交通系统的人在增加，但增速缓慢，现在仍然有三分之二的人开车上下班。

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这一调查是由大蒙特利尔社区（CMM）机构进行的，根据这项研究，蒙特利尔及周边地区有 65% 的上班族每天开车去工作。

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这一报告还显示，在北美大城市中，蒙特利尔上班族使用公交工具的比例排名第三，位于纽约市和多伦多市之后，但问题是蒙特利尔的比例上升缓慢，跟不上北美其他城市的进展速度。

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报告说，过去10 年来，北美有 7 个大都市的公共交通模式份额的增长速度要快于蒙特利尔地区。

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CMM 的研究还显示，蒙特利尔骑自行车上下班的人的比例从 1.3%上升到 2.1%，主要集中在市中心地带。

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研究的负责人Philippe Rivet 表示，大蒙特利尔社区（CMM）机构的目标是推动更多的人通过公共交通系统去工作，他认为新的轻轨项目将促使越来越多的人“放弃” 汽车。

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（RCI with CBC/Radio Canada）

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