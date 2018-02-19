参与冬奥会安保工作的加拿大警官因救了一名男孩获表彰

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您在题图照片上看到的这位穿着冬奥会加拿大队服的人并不是运动员， 而是一名参与平昌冬奥会安全保卫工作的加拿大警官，他登上领奖台得到的是一枚别样的“奖牌”。因为他参与救回了一名韩国儿童的性命。

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据江原道警方介绍，在星期六加拿大冰球队迎战捷克冰球队比赛期间，一名八岁的儿童因为吃一种传统韩国糯米糕（tteok-bokki）卡住了嗓子，大约在1点半左右因窒息昏倒在体育场的出口。

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当时，加拿大皇家骑警警官弗兰克·马蒂诺（Frank Martineau）作为冬奥会国际安全队的成员就在出口处，他和另一名韩国警察局的警官尹奎敏（Yon Gyu Min）立即冲过去实施救助。他们使用在比赛前训练中学习的救助方法去除了卡在孩子喉咙中的食物。之后不久救护车到来，将孩子送到医院。

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此事之后，获救男孩的父母感谢加拿大和韩国警官拯救了他们儿子的生命。加拿大警官当时是穿着加拿大队的队服，他被当成了救人的英雄。江原道警察局局长还给他和另一名韩国警官颁发了感谢状。

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但马蒂诺表示，我们在那的工作就是为应对一些突发情况，不用特别感谢他。奥运会期间的明星是那些运动员们。此后在接受加拿大广播公司采访时他仍然是说，此次是被派到韩国工作的，“我会继续集中精力执行使命，不想抢了加拿大运动员的风头”。

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冬奥会组委会的发言人则说：“孩子被带到附近的医院治疗后，现已回到家中，恢复得很好。两位警官都强调他们是在做本份内的工作，这是加拿大和韩国之间团队合作成功的范例，是一个在适当的时间、在正确的地点让合适的人在那里工作的例证。我们不仅需要在赛场上，而且在整个奥运会期间， 都需要良好的团队合作”。

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