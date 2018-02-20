半个世纪前黑人在加拿大做护士难

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虽然现在加拿大医疗队伍中黑人医生和护士的人数仍然占很小的比例，但与半个世纪前黑人从事医护职业的困难境况相比已经有了很大的变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Clotilda Yakimchuk 1954年成为Nova Scotia Hospital School of Nursing的第一位黑人护士毕业生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司报道，Clotilda Yakimchuk现在已经从医院护士工作岗位上退休；86岁的她仍然清楚记得1955年一位白人女患者拒绝她作为护士为其进行护理，因为她是黑人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在随后的几个星期里该病人一直呆在Clotilda Yakimchuk的科室病房，所以两个人之间免不了接触。该女病人对Clotilda Yakimchuk的不接受态度逐渐发生变化，最后两人的关系发展成像朋友一样；这位白人女病人为其一开始对Clotilda Yakimchuk的不友善态度表示了道歉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Clotilda Yakimchuk说她们两人从这一事件中都体会到，不能拿肤色看人、判断人；当你接近和了解不同肤色的人之后，你会发现他们其实是和你一样的人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1988年，Clotilda Yakimchuk当选为新斯科舍省注册护士协会会长，这是该协会历史上首位黑人会长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2003年，Clotilda Yakimchuk 获得加拿大总督颁发的加拿大勋章，以表彰她对护理工作和黑人社团工作的贡献。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Sherri Borden Colley/CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada