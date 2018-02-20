Greg Hobbs/CBC

加拿大前冬奥冠军变身大麻店老板

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 20 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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说起加拿大的Ross Rebagliati ，人们会同时想到两件事，一是冬奥会金牌得主，二是因为尿检大麻阳性而被取消金牌、不过后来经过调查又恢复了他金牌得主的身份。

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大麻与金牌

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Rebagliati celebrates 1998年获冬奥金牌 / Reuters

Ross Rebagliati二十年前在Nagano长野奥运会上为加拿大赢得了男子单板大回转滑雪比赛的金牌，这是该项目成为冬奥会比赛项目后发出的第一枚金牌。

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在尿检查出Ross Rebagliati体内有大麻成分后，他刚刚获得的金牌先失后得；国际奥委会后来接受了Ross Rebagliati的解释，让他重新成为金牌得主。

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Ross Rebagliati提供给国际奥委会的解释是，他在动身前往长野参加冬奥会前在维斯勒滑雪度假圣地与朋友聚会开派对，朋友们抽了大麻，他自己虽然没有抽但被动吸入了身边人喷吐出的大麻烟雾。

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Ross Rebagliati 这一解释虽然说的通，也让他重新获得了奥运金牌，但却成了当时人们热议的话题；特别是在美国NBC电视网午夜脱口秀节目主持人Jay Leno说出了那句有名的“金句”后，Ross Rebagliati 的名字就更与大麻连在一起了。

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Jay Leno在其脱口秀节目上拿 Rebagliati与美国总统克林顿开涮 / Susan Sterner/Associated Press

Rebagliati与克林顿

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Jay Leno在其脱口秀节目上拿Ross Rebagliati与美国总统克林顿开涮说，“克林顿总统说他抽过大麻、但没有吸入肺里；你是没有抽大麻，却把大麻烟雾吸入肺里了”。

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不过，与Ross Rebagliati得金牌、失金牌、又复得金牌的起落经历相比，随后发生发生在Ross Rebagliati身上的事情才真是大起大落。

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Ross Rebagliati在接受加拿大广播公司采访时说，他获得奥运金牌后立刻享受到明星待遇，与不少明星为伍、得到不少公司赞助；但很快他支持吸食大麻自由的生活态度让赞助商离他而去，他甚至连入境美国都很困难，再加上在维斯勒炒卖房地产失误让他遇到财务困难。

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大麻生意

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Rebagliati’s 的金牙写着其大麻公司名字的缩写 / Jean-François Bisson /CBC

最后，Ross Rebagliati 觉得自己既然总是被人与大麻联在一起，干脆就做大麻生意吧。他的大麻公司取名Ross’ Gold ，他还把自己的一个门牙镶成公司名字缩写的金牙。

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作为长期支持大麻合法化的人，今年46岁的Ross Rebagliati说他没有想到大麻合法化这么快就能在加拿大实现了；他正在加紧让自己的大麻公司准备好应对大麻合法化后的市场竞争。

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Ross Rebagliati的公司过去主打医疗用大麻市场，现在要考虑娱乐性大麻市场。Ross Rebagliati指出，大麻与其他娱乐性毒品的主要不同之处是，抽大麻不会死人、不会出现近两年芬太尼毒品在加拿大街头泛滥导致不少人毒品过量死亡的问题；第二个不同是价格便宜，不像海洛因、可卡因毒品那么贵。

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大麻合法化东风

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Ross Rebagliati认为奥运运动员使用大麻会提高其竞赛中的表现，这倒不是大麻可以提高运动员的爆发力或耐力，而是因为大麻可以让人心情愉快，当你处于高兴状态时自然就愿意刻苦锻炼、让身体处于最佳状态了。

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Ross Rebagliati说他已经有三个小孩，分别是8岁、5岁和2岁；在家里他和妻子并不对孩子遮掩他们使用大麻的事情，大麻就明摆着放在玻璃柜里，他们告诉孩子们这是爸爸和妈妈治病的药物；当然他们不会当着孩子们的面抽大麻；他们认为用这中公开透明的态度对待孩子们有关大麻的问题，会有助于孩子长大后对大麻有客观的态度。

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Ross Rebagliati希望能借大麻在加拿大合法化的东风，把他的大麻生意作为连锁店推广到加拿大全国。

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RCI with Ian Hanomansing ／ CBC News

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