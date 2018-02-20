星期一加拿大再获两枚冬奥金牌

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据加拿大广播公司报道，世界冰上舞蹈竞赛领域的顶尖选手，加拿大的Tessa Virtue 和 Scott Moir 在平昌冬奥会男女混合冰上舞蹈比赛中以精彩的表现赢得金牌，这已经是这对加拿大选手第二次赢得冬奥会冰上舞蹈项目的金牌。

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Tessa Virtue在比赛后告诉加拿大广播公司记者说，她和舞伴Scott在冰上舞蹈决赛中不但赢得了本届冬奥会金牌，而且以122.40分的成绩打破了他们最好成绩的记录，可以说是为他们20年的训练和比赛生涯画上了完美的句号。

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Tessa Virtue 和 Scott Moir都是来自安大略省的加拿大选手。他们在2010年温哥华冬奥会上获得冰上舞蹈项目的金牌，在2014年索契冬奥会上获冰上舞蹈项目银牌后曾宣布退出比赛生涯；但后来觉得自己仍然有后劲再战奥运，他们又重新回到赛场；经过艰苦的训练和比赛，现在终于以再次赢得冰上舞蹈奥运金牌的骄人成绩完美结束其奥运比赛选手的生涯。

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另外，加拿大不列颠哥伦比亚省选手Cassie Sharpe以出色的表现赢得本届平昌奥运会女子双板U型场地滑雪技巧比赛项目的金牌。

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RCI with Benjamin Blum、 CBC Sports

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