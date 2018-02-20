自由党拟在全国推行父亲育儿假，有着深远意义

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加拿大联邦政府将在下个星期公布新的预算案。加拿大广播公司获得的消息说，这个新的预算案中将提出设立全国性的新生儿父亲育儿假，长度为五个星期，新生儿父亲可以按70%的工资比例领到失业保险津贴。

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这个做法与魁北克省的父亲育儿假政策相似。魁省目前是加拿大唯一一个为新父亲提供带薪育儿假的省份。它实行的就是新生儿父亲可以陪伴孩子和母亲五个星期， 期间可以领取工资的70％。

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实际上， 近年来一直有专家和向联邦政府建议，应该在联邦一级复制在魁北克省受到欢迎的生育福利政策，包括父亲育儿假，也包括为那些选择休18个月产假的母亲增加津贴；为那些因为家庭收入较低，只选择休六个月产假的母亲提供较高的津贴，因为他们无法承受一年只拿一半的工资。

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还有人呼吁可以将产假和津贴的发放政策扩大些， 让家庭成员可以有更多选择，例如祖父母也可以休育儿假。

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特鲁多政府一直在密切关注有关育儿假的政策，去年年底公布了新的产假福利政策。

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按照加拿大原来的规定， 新生儿的父母可以总共休一年的育儿假，休假期间政府按失业保险金的政策发放津贴。去年12月生效的新规定允许新生儿的父母休18个月的育儿假，但仍然领取12个月的保险福利。

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尽管有专家、劳工组织和商业团体担心新的育儿假计划可能会使收入较高的家庭受益更多，但还是受到了热烈的欢迎。按照政府的估计，实施这一新规定后的五年内， 政府的支出成本约为1.52亿加元，之后每年为2750万加元。

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渥太华的瓦尼埃家庭研究所最近发​​布了根据人口普查数据进行分析得出的结果，研究发现：在政府推出父亲可以分享新生儿育儿假的政策之后，父亲休假的越来越多。加拿大广播公司的记者在报道中提到研究所1月24日发表的一份报告。

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这份报告可以让我们看到新政策在魁北克省带来的变化，2015年有86％的父亲申请了休育儿假，几乎是2005年28％的三倍。当年在全国范围的父亲休假比例只有12%。 正是魁北克的高比率在总体上推高了加拿大全国的比例。2016年有30%的父亲报告说，他们已经或打算休育儿假。而2000年这个比例数仅为3％。

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父亲育儿假的深远意义是消除女性在职场上的障碍

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目前，特鲁多正在印度访问。 他在艾哈迈达巴德的印度管理学院举行的一个论坛上说，让像父亲这样的不生孩子的家长抽出时间照顾新生儿，不仅可以给予生产后的母亲更多照顾， 而且也将有助于消除女性在职场中面临的障碍，因为人们印象中认为她们才是养育孩子的主要责任人。

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在加拿大，尽管有法律规定在雇佣员工时不能歧视女性，但在职场上，还是存在不愿雇用育龄或怀孕的女性，在提职和升迁时把她们排除在外的现象。

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特鲁多说：“我们想推动的不仅是产假，还有家长育儿假，它主要是“适用于第二位家长（大多数情况下是父亲）”，而且将以一种“要么使用， 要么放弃”的模式实施”。即休5周育儿假的父亲可以领70%的薪水，而不休的也不会有额外津贴，只拿原来的工资。特鲁多还建议育儿假也应用于父亲之外的角色，包括同性恋、双性恋和跨性别婚姻的伴侣。

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他说：“无论你拥有什么样式的家庭，都可以从中受益。而更重要的是消除阻碍女性回归职场的主要障碍”。

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特鲁多说：“在即将公布的新的预算案中，我们将尝试提出更多的建议，总之我们有很多事情要做”。

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