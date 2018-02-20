加拿大西部两个省份的贸易战正在升级

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阿尔伯塔省对不列颠·哥伦比亚（BC）省出产的葡萄酒实行禁令两个星期后，BC省政府开始了反击。

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BC省就业、贸易与技术发展部长布鲁斯·拉尔斯顿（Bruce Ralston）在星期一下午的新闻发布会上说：“阿尔伯塔省的行动已经威胁到BC省那些努力工作创建世界一流葡萄酒产业的家庭生计。而且违反了该省在自由贸易协定下的义务。我们将保护我们的声誉和不列颠哥伦比亚省人民的利益”。

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拉尔斯顿说希望能通过双方协商解决这一纠纷。如果120天内无法和解，那就投诉到“加拿大自由贸易协定”仲裁机构。

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两个省份之间的贸易战始自BC省总理约翰·霍根（John Horgan）针对穿越该省的输油管扩建做出的一项决定。这条输油管线可以将阿尔伯塔产的石油输送到太平洋港口装船。本来好不容易等到了加拿大国家能源委员会批准可以扩建，但BC省表示不能同意，说要上诉，而且还要评估输油管运送稀释沥青有多大泄漏的可能性及对环境带来的风险，在评估完成之前要限制增加输送总量。

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阿尔伯塔省认为，BC省的做法等于要将输油管道扩建项目置于死地。省总理雷切尔·诺特利（Rachel Notley）在2月初宣布该省不再销售BC省出产的葡萄酒。上周五又威胁说，如果BC省再不改变原决定，还要进一步增加压力。

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阿尔伯塔省经济发展和贸易部长德龙·比利沃斯（Deron Bilious）在一份声明中回应道，他们之所以不再销售BC省的葡萄酒省是不得以做出的反应， 针对的是他们对加拿大经济的无理破坏。声明中说：“不列颠·哥伦比亚省威胁要限制输油管道的扩建，实际上威胁到数十万加拿大人的工作保障和经济安全，其中也包括成千上万的BC省民众。他们不应有这样做的权力。我们是代表这些工作民众采取的捍卫行动”。

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