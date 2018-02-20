加拿大国民感觉自己属中产阶级的人数比例大幅降低

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加拿大联邦自由党政府将在下个星期公布今年的财政预算案。预算案无论对国家经济还是民众生活都会有很大影响。

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加通社星期二公布了委托Ekos Research民意测验公司进行的一项调查。结果显示加拿大国民中自认为可以属于中产阶级的已经降到一半以下。

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此项民意测验在去年11月7日至12月10日之间进行，通过抽样对7800名加拿大人进行了电话调查，误差率为正负1.1个百分点。

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统计结果显示，加拿大国民中认为自己可以属于中产阶级的比例大幅下降，从2002年的接近70％降到了不足50%。

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各地区和城市的下降幅度也不尽相同。在安大略省汉密尔顿市，基齐纳市和新斯科舍省的省会哈利法克斯，有超过20％的人觉得他们在过去5年中已经跌出中产阶级阶层。

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《国民邮报》记者采访了认为自己已不属中产阶级的戴维·高尔文（David Galvin）。他就住在安省南部的汉密尔顿市，今年65岁。他有两个学士学位，曾是电脑工程师。但从10几年前失业后，就一直没能找到专业工作，后来还沾染了赌博的习惯。虽然现在所做的安保工作是一份全职工作，他也开始领取退休金，但他说：“已不可能回到中产阶层了”。

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中产阶级通常意味着专业工作，收入稳定，有房有车，退休无忧，儿女接受良好的教育并有比父母更好的生活。

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汉密尔顿市有22%的人认为自己已经不再属于中产阶层，有55%的受调查者说他们的生活水平在过去的五年里没有提高。

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