特鲁多访印，加拿大和印度签署 10亿加元协议

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加拿大和印度的公司已经签署了66 份总价值达 10 亿加元的新商业协议，预计会在加拿大创造 5,800个就业机会。

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星期二（2月20日），正在印度访问的加拿大总理贾斯汀·特鲁多 （ Justin Trudeau）在加拿大 – 印度商业论坛上宣布了这个消息。

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加拿大广播公司报道说，特鲁多在印度的金融之都孟买度过了星期二的上午，与印度工业和金融界巨头见面。

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报道说，达成的 10 亿加元的协议，细分是印度公司将在加拿大投资 2.5亿，加拿大公司将在印度投资 7.5亿。

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印度对加拿大兴趣增加

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多伦多律师卡西·劳（Kasi Rao）是加拿大 – 印度商业理事会的主席，他表示，印度的商界人士对加拿大越来越感兴趣。

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他说，加拿大人知道亚洲在崛起，但缺少的是紧迫感，而在印度方面，很长时间以来印度人认为加拿大是个遥远的国家，但这种看法正在改变。“

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印度工业家库马尔·芒格拉姆·贝拉 （Kumar Mangalam Birla）和特鲁多进行了一对一会晤，他在商业论坛上讲述了在加拿大投资的经历。

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他说，我们在加拿大有三块业务，分别是纤维、炭黑和轧制铝产品， 我们在加拿大投资的经历很愉快，加拿大政府为外国投资提供了便利，省级政府也很合作。

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两国贸易增长不快

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加拿大广播公司报道说，加拿大与印度之间的贸易增长并不快。

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2012年，加拿大时任总理哈珀在访问印度时曾定下目标，到2015年加印的双向贸易要达到150亿加元，但现在已经是 2018年，两国之间的贸易仍然停留在每年80亿加元。

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安大略省滑铁卢市国际创新管理中心 （ Centre for International Governance Innovation）的负责人罗欣顿·梅德霍拉 （ Rohinton Medhora）说， 在很长一段时间里，印度是一个相对封闭的经济体。

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印度的保护主义依然很强，最近对来自加拿大的干豌豆和鹰嘴豆征收高达 40%至 50%的关税，豆类是加拿大对印度最重要的出口产品。

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特鲁多表示，争取取消或降低关税是此行的使命之一，他将向印度总理莫迪 （Narendra Modi）提出加拿大出口印度的豆类和农产品的事宜。

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罗欣顿·梅德霍拉说，印度和加拿大之间还有很多贸易潜力。

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他说，这两个国家的企业互不了解，两国的商界人士需要加强了解，投资者需要加强了解，这需要时间，但会发生变化。

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移民与学生

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印度是加拿大的第二大移民来源国，印度移民的增加提升了印度人对加拿大的认识。

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近年来，来自印度的留学生也不断增加。

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加拿大驻印度领事馆的报告称，2016年至2017年期间，向印度公民发放的学生签证数量增加了一倍。

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据统计，目前有124,000名印度学生在加拿大的大学和学院学习。

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加拿大总理特鲁多将在星期五与印度总理莫迪 （Narendra Modi）进行会晤。

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（RCI with CBC）

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