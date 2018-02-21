加东三省效仿新斯科舍省的吸引留学生政策

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加拿大东部新斯科舍省与联邦政府合作的“大西洋省份发展战略”项目正越来越得到另外三个大西洋省份的认同。

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这个发展战略的核心是吸引外国留学生，并鼓励他们毕业后留下来（Study and Stay）。两级政府不仅为留学生和他们移民提供支持和相关服务，同时也为雇佣他们的雇主提供资助。

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在昨天蒙克顿召开的一个会议上，联邦政府宣布，纽芬兰省、新不伦瑞克省和爱德华王子岛三省也选择加入这一战略计划。

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新斯科舍省从2014年就开始了吸引外国留学生到该省留学，然后就业移民的项目，称作“省提名移民计划”。凡是在加拿大大专院校留学毕业的外国留学生，只要在新斯科舍省找到工作，就可以申请永久居民。

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省移民部长丽娜·黛比（Lena Metlege Diab）说，在这里留学毕业的学生受到了良好教育，语言没问题，熟悉這里的自然和社会环境，有的还交了本地朋友。他们应该比较容易找到工作。新斯科舍省的很多社区和工商界也对此表示欢迎和支持。

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2017年，该省接收的新移民数量大幅度增长，超过4千人，其中有1400名是省政府提名的留学生。此外也包括与卫生厅合作到欧洲招来的医生。

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各省表示，他们并不担心吸引不到移民，现在考虑更多的是采取什么有效措施能够留住移民。

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