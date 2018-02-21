不列颠·哥伦比亚省新民主党政府公布首个预算案

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不列颠·哥伦比亚省的新民主党政府星期二公布了新的财政年度预算。新预算案引人注意的是承诺大幅增加在住房和儿童保育方面的投资，让更多的家庭减轻难以负担的生活压力。

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省财政厅长卡罗尔·詹姆斯（Carole James）在预算案中提出了对房地产投机者增加新税和提高外国买家的购房税，此外对价值超过300万的房屋还要征收房产转让税。所有这些措施都是要为火热的房地产市场降温。

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新预算案还承诺在今后三年为照顾儿童投资10亿加元，用于扩充幼儿园的容量，增加给家庭的儿童福利金，每月最高达到1250加元。

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但省议会反对党自由党批评说， 新民主党的这个预算是不可持续的。该党财政评论员雪莉·邦德（Shirley Bond）说，新民主党在支出上大手大脚， 却缺少推动经济增长的计划。

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对于预算中提出的稳定房地产市场的措施， 也有一些评论家表示了不同看法。绿党领袖安德鲁·韦弗（Andrew Weaver）说，政府就稳定房地产市场采取的措施还不够， 外国买家税还可以提高， 此外对楼花的转手炒作也应有限制措施。

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省房地产协会的卡马龙·缪尔（Cameron Muir）则认为，新的税收没有将不交税的买房者和交税的人区分开，这对那些拥有度假屋的本地居民不公平。

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