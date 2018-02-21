12岁的Gene非常开心能够在电影院观看《黑豹》。（CBC）

《黑豹》票房报捷：绝不仅是首部黑人超级英雄大片

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期三 21 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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美国漫威宇宙制作的《黑豹，Black Panther》上周末公映，目前全球累计票房已经到到4亿2千万。不仅仅是周末票房冠军，也在历史上开画成绩最好的电影中排名第15。

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首部黑人超级英雄大片
说来难以置信，在不计其数的好莱坞超级英雄大制作当中，《黑豹》是第一部以黑人英雄作为主角的片子。

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《黑豹》是漫威宇宙的第10部超级英雄片，也同样是根据漫画改编的。

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《黑豹》讲述了一个虚构的非洲王国瓦干达的故事。年轻的特查拉（也就是黑豹）在父亲死后继承了王国，但是，很快他就面对内部权力斗争，并且要和窃取瓦干达王国钛合金的黑暗势力作斗争。

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影片的导演是31岁的瑞恩.库格勒（Ryan Coogler），他之前导演的《公义终点，Fruitvale Station》（2013）和《奎迪，Creed》（2015）都大受好评。

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而演员中，有大家熟悉的奥斯卡得主鲁皮塔.尼詠欧（Lupita Nyong’o）。

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主演查德维克.博斯曼（Chadwick Boseman）则是在此前漫威宇宙的超级英雄系列《复仇者联盟》中扮演特查拉国王。

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当初，漫威选择制作这部以黑人为主的超级英雄片，在外人看来，多少带着些冒险。

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《黑豹》导演 Ryan Coogler, 演员 Lupita Nyong’o, 和 Chadwick Boseman 出席首映。(Photo by Chris Pizzello/Invision/AP)

“中选的一代”
在多伦多，Jane和Finch交界 地区在人们的固有印象中，是个藏污纳垢、犯罪率高的地方。

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约瑟夫.史密斯和唐尼.布朗就是在这个地区一起长大的好朋友。

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白天他们是学校的老师，晚上，俩人主持一项称做“中选的一代，Generation Chosen”的课外项目，专门为在家庭中遇到困难的孩子们提供一个课后聚集的场所。

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约瑟夫.史密斯（左）和唐尼.布朗成立了”中选的一代“，帮助多伦多社区家庭有问题的孩子们。

史密斯介绍说，参与活动的孩子，在家里有各种问题，受到虐待，家里有毒品暴力等麻烦。

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他说，这些孩子们生活的环境比其他学生复杂得多，每天都要做出判断，比如能和什么人说话，不能和什么人说话，什么活动能去，什么活动不能去。

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而“中选的一代”让这些日常面临麻烦的孩子们，课余有个更安全的去处。

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同时，他们也在孩子们的成长中充当着导师的作用。

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在活动中，他们会经常通过游戏的方式来引导孩子们的想法。

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比如，读字条游戏中，他们要把纸片上的句子读出来，然后大家讨论这是什么意思？应该怎么理解？

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约瑟夫读出一张纸片上的文字：对一个黑人女孩儿来说，你的头发真漂亮。

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这是恭维赞美呢，还是歧视？

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参加活动的青少年中，只有12岁的Gene不理解，为什么“漂亮头发”不是赞美？

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经过一番讨论之后，约瑟夫告诉大家，这句话背后的意思是，黑人女性的头发普遍不漂亮。

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约瑟夫表示，自己的成长过程中，经历了很多问题，父亲缺席，经常逃学，那时候，要是有一个这样的项目可以参与就好了。

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这也是他们创立“中选的一代”的初衷。

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这张纸上写着：”作为从Jane和Finch来的孩子，你看着非常聪明。“

“绝不仅仅是一部黑人超级英雄片”
在《黑豹》公映之后，多伦多的“黑人商业以及专业人协会，BBPA）发起一项网络众筹，希望筹款能让更多贫穷家庭的黑人孩子们有机会去电影院欣赏这部电影。

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BBPA原本的目标是6000加币，这能让200个孩子去电影院观看《黑豹》的社区专场。

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在不到24小时的时间里，筹得的款项已经是既定目标的两倍了。最终，他们邀请了350名孩子前往电影院。

约瑟夫带着“中选一代”的部分孩子也来到了电影院。

Gene很兴奋，他说，终于可以在电影上映的时候来，而不是等几个月之后，才能看到DVD。

电影结束之后，黑人超级英雄也给他们带来生活的启示。

约瑟夫说，参与“一代人的选择”的孩子们，看了这部电影会感到，成年的黑人可以是领袖，可以是英雄，而不是他们童年可能遇到的令人害怕，或是缺席的人。

Gene的朋友Akim也一起看了电影。

他说，我觉得，你可以克服和超越环境限制。你来自一个不幸的环境，并不意味着你会不幸终老。

Gene对着镜头说，《黑豹》里的特查拉，让你看到了那种痛苦 —— 就是痛苦会如何打击你，但是，对打击你的那个人，你却可以用正能量来回应。我以后要把这个方式用在学校和生活中。

收听

《黑豹》剧照。@迪斯尼

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