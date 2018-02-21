统计局：过去三十年，加拿大吸食大麻人口比例翻一番

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加拿大统计局一份最新报告显示，从1985年到现在的30年间，15岁到30岁的加拿大人中，吸食大麻的人数比例增长了一倍。

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统计局希望在自由党政府的大麻合法化法律正式执行之前，对加拿大人食用大麻有一个清晰的认识。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所以，这一次的分析数据，统计局使用和比对了九个与大麻消费相关的全国性统计数字，其中包括了全国烟草、酒精、以及毒品调查，加拿大烟草监控调查，以及1985年健康宣传调查等数据。

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这一分析也涵盖了加拿大所有省份。

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以下是统计数字显示的一些事实：

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从1985年到2015年，吸食大麻的人数比例从6%上升至12.3%；

过去十年间，15岁到17岁的女孩子中，吸食大麻人数稍有下降；

过去十年间，17到24岁之间的男性和女性中，吸食大麻人数都有下降；

但25岁或以上年龄段，男女吸食比例都有上升。

统计局表示，理解过去的数字，会对掌握未来大麻合法化之后的趋势有所帮助。

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