Uber 新功能：连续开车不能超过 12 小时

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Uber 优步公司的一个新功能，将迫使开车的人在连续开车 12小时后必须休息 6小时，然后才能再次上路。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加通社报道说，优步将于下周开始在加拿大实施这一新政策，该公司的 App 将阻止开车的人在开车 12小时后继续接受客户。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

优步加拿大公司的总经理 Rob Khazzam 表示，优步已经在其他国家采取了类似举措，这个App 新功能将可以遏制驾驶人疲倦驾驶，加强优步平台的安全性。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据安大略省交通部的研究，在所有导致人员伤亡的重大交通事故中，26% 是由于驾驶人疲劳造成的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

同样，不列颠哥伦比亚省保险公司 2014年的一项调查发现，30% 的受访者承认曾经在开车时打瞌睡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Rob Khazzam 说，优步的大多数车手不会感觉到新功能的限制，因为 “绝大多数” 车手每周的驾驶时间不足15小时。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada