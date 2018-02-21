多伦多两百学生前往议会山，庆祝黑人历史月

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星期三（2月21日）上午，多伦多5个公立学校的大约200名学生登上火车，前往首都渥太华的议会山，这是学校为纪念黑人历史月 Black History Month 而组织的活动。

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加拿大广播公司报道说，这5个学校是公校 Forest Glen，Stanley，Roger Neilson，Taylor Creek和John McCrae， 前自由党议员Jean Augustine 也陪同这些学生前往议会山，Jean Augustine 是加拿大第一位当选联邦议员的非裔女性。

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报道说，这次活动由万锦市 （Markham）的儿童早餐俱乐部 The Children’s Breakfast Club 筹办，加拿大铁路客运公司 Via Rail 为这些学生免费提供车票。

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在抵达议会山后，学生们将参观议会大厦，了解有关黑人维权的历史，以及黑人为加拿大作出的贡献。

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在上火车前，一些孩子告诉加拿大 广播公司，在黑人历史月期间他们从学校学到了新的东西，一个学生说，我们现在知道，每个人的外貌都不一样，但我们应该得到同样的待遇，我们都应该做自己，没有人应该评判我们。

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(RCI with CBC)

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