CBC 中文报道：‘你等着收尸吧’：留学生绑架骗局让父亲 ‘心急如焚’

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去年11月，加拿大发生了针对中国留学生的绑架骗局，当时有 3 名中国留学生在受骗后与家人和朋友失去联系，导致家人心焦如焚，结果数日后才被警方找到，他们均安然无恙。

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骗子让学生躲起来，敲诈家人

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在遭受这一绑架骗局的受害者中，有一位来自中国新疆的 20岁留学生章娟文。

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最近，章娟文的父亲接受了加拿大广播公司 （CBC）多伦多分部的独家采访，描述了当时的情况，自己和妻子的焦虑，以及女儿因此受到的打击，至今女儿不愿意谈论此事。

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CBC 以英文和中文刊登了有关报道。

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CBC 中文报道:

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http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/chinese-visa-students-kidnapping-scam-2-1.4543582

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CBC 英文原版报道:

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http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/chinese-visa-students-kidnapping-scam-1.4525603

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章先生告诉加拿大广播公司，女儿在多伦多上学，骗子当时给女儿打电话，自称是中国领事馆的工作人员，说女儿的个人信息被盗，并已经被犯罪分子使用，正受到国际刑警的调查，要她躲起来，不要与任何认识的人进行联系，于是女儿立刻买了巴士票，去蒙特利尔市躲了起来。

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与此同时，诈骗分子给章先生打电话，对他进行威胁，要他 “准备100万元人民币的赎金，不能报警，否则就等着收尸”。

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去年多伦多有 3名中国留学生遭骗

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RCI 中文报道：

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除了章娟文外，在同一个时间段，多伦多还有另外两名中国留学生遭受了类似绑架骗局，这两名留学生年纪更小，当时一个16岁，一个17岁，最后他们都被警察安全找到。

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针对华人的绑架骗局

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在多伦多发生上述针对中国留学生的绑架骗局前，去年10月，在不列颠哥伦比亚（BC）省已经出现了以当地华人为目标的相似的敲诈勒索。

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当时加拿大皇家骑警发出警告说，通常诈骗犯自称是中国政府的官员，告诉当地华人（受害者）他们涉嫌在中国犯罪，需要按照要求采取一系列行动。

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与此同时，诈骗犯与受害者在中国的亲属联系，说他们在加拿大的亲人被绑架了，要中国的亲属提供赎金。

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加拿大的国际留学生近50万人

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加拿大广播公司报道说，近年来加拿大的国际留学生在迅速增多。

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2016年加拿大接收的国际学生（包括小学、中学和大学）就已经超过了 41万人，其中在安大略省的国际学生达到18.8万人，在 BC 省有超过10万人，在魁北克省有5.5万人。

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在国际留学生中，三分之一来自中国。

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国际留学生年纪小，缺乏社会经验，又不了解加拿大，加拿大警方和中国驻加拿大的领事机构都在警告人们加强防范，防止受骗。

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（RCI with CBC）

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