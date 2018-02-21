加拿大纳税人联合会评出2017年政府浪费奖

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加拿大纳税人联合会每年都会评选出三级政府的官僚浪费项目， 并发给这些项目特别的奖项“泰迪奖”，一只金色的小猪。他们以这种嘲讽的方式反对浪费纳税人的钱。

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阿伦·伍德瑞克（Aaron Wudrick）是加拿大纳税人联盟的联邦主管， 他说：”今年是“纳税人联合会”第二十年举办此项活动。我们对坚持举办这项活动感到骄傲。 因为评出的“获奖者”都是联邦、省和市级政府浪费了大量纳税人钱财的项目”。

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排在今年的“泰迪奖”名单上的联邦政府获奖项目是议会前草坪上的临时户外滑冰场。

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这个滑冰场为庆祝加拿大建国375年周年而建，虽然只存在几个月的时间，却花了纳税人820万加元。

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加拿大纳税人联合会指出，这个由纳税人支付的昂贵的溜冰场距离著名的里多运河只有几个街区。里多运河被称为加拿大最长的户外溜冰场，绵延8公里，也可能是世界最大的滑冰场。2007年还被联合国教科文组织列为世界遗产。他们放着这么大的冰场不用， 而另外花那么多钱另铺一个。

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今年省级泰迪奖得主是安大略省的“公平电费计划”

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安省自由党政府为了他们竞选的需要，提出从2017年到2021年间要尽量让电费保持在相对平稳的水平，即不会大幅涨价。而为了达到这个目标，省电力局不得不从外部借钱维持运作。这将导致2021年之后需要连本带利偿还债务。

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安省审计总长为此算了一笔账，该计划最终将使纳税人额外多花390亿加元。其中180亿是借款，210亿是借款的利息。这需要连续6年每年电费上涨6.8%，直到2027年。

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加拿大纳税人联合会的主席伍德瑞克说：“即使对于一个长期存在浪费记录的政府来说，这种败家的举动也是非常惊人的”。

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市级政府泰迪奖得主是蒙特利尔市的电动车F-1赛

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蒙特利尔市长丹尼斯·古德尔在2017年任上时，花费3400万加元举办F-1的电动车比赛。而且放着现成的F-1赛道不用，要在市中心的街道上比赛。 结果不仅要维修道路，还要购买新的安全围栏和设备。而此次比赛以惨败告终。4.5万张门票只卖出2.5万张，临时搭起来的看台上根本没多少人。

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伍德瑞克说：“不管怎么说，花了3400万搞了一个没有观众的电动汽车大赛肯定不算成功的赛事”。

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泰迪终身成就奖颁给了卡尔加里的加菲尔城市公共艺术项目

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卡尔加里市长期以来一直有在城市公共艺术方面的浪费记录，这可以追溯到2004年公共艺术政策刚开始施行的阶段。该市在2015年进入了市级泰迪奖的提名名单，并在2016年第一次“获奖”。

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在卡尔加里，有一系列的城市艺术废弃物的例子，例如在卡尔加里消防队维修和保养设施的围栏后面，有一个大型金属球加拱门雕塑，花了22.1万元; 另一个巨大的蓝色戒指叫“旅行之光”，据说能反射太阳光, 把经过的人身上衣服烧个洞。这个顶部有两个灯柱的雕塑花了47万加元。

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伍德瑞克说：“艺术本来是一件美妙的事情，但卡尔加里昂贵的艺术品记载的是政府介入了艺术的危险。我们得知这个城市目前已开始审查这项政策，希望他们能早点摆脱”。

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被纳税人联合会列入泰迪熊候选名单上的其它提名还包括：

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联邦政府卫生部门每年花10万加元用于运作部长的社交网站Twitter账户。“因为专门雇了一个半人运作这个账户， 每天平均法两条信息”。

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新斯科舍省设立的一个参与机构（Engage Nova Scotia），聘用的首席执行官年薪16.3万元, 可他却无法解释这个机构都干什么事。

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萨斯克彻温省电力局在其里贾纳的总部楼前建了一个养鱼池，每年要花2万加元维护。

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在市一级的候选名单中还有温尼伯的消防队工会用政府补贴经费的40%给工会主席发工资。

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最后，联邦政府财政部在财政预算文件封面设计上花费19.2万元，被称作史上最昂贵的预算封面。而里面装的是高达285亿赤字的预算案。

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