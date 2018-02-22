渥太华大学召开会议，讨论年轻人无家可归问题

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渥太华大学正在举办一个为期三天的研讨会，专门讨论年轻人的无家可归问题。

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参加研讨会的包括社会服务提供机构，政策的制定者们，以及一些无家可归的年轻人。

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根据 2016 年渥太华无家可归者联盟的报告，渥太华市大约有 900 名 25 岁以下的无家可归的人。

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但研讨会的组织者、卡尔顿大学社会学副教授 Jacqueline Kennelly 表示，实际数字可能更高，因为上述统计没有考虑到 “隐性无家可归者” ，也就是那些长期在亲友家“打游击”、在沙发上过夜的年轻人。

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29岁的 Charlotte Smith 是参加研讨会的年轻代表之一，她亲身经历过流落街头的艰难困境。

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她在 15 岁时被赶出家门，曾经在9年内无家可归，她说，她很清楚，一旦一个人失去了住处，生活就会象螺旋般地下降。

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研讨会组织者 Jacqueline Kennelly 表示，我们现在面临的危机是长期形成的，不可能在一夜间得到解决，这需要时间，但联邦政府必须参与进来，建设低租金住房，而不是把这一责任一味推给省、市级政府。

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渥太华大学的这个研讨会在星期四（2月22日）结束。

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(RCI with CBC)

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