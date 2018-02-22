卖房者租房者都要警惕：蒙特利尔待售房被用于租房骗局

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近几年租房骗局不时在各大城市曝光，本周在蒙特利尔市又出现一起租房骗局。

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蒙特利尔居民玛格丽特告诉CBC，上星期有一对夫妇来敲她的房门，说来如约拿他们新租下的这个公寓的钥匙。随着玛格丽特和这对夫妇交谈和解释，这对夫妇意识到他们中了租房骗局。

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这对夫妇在网上付了押金，被告知他们到这个公寓来办交接手续，拿房门钥匙。他们哪里知道会当了这么个冤大头。

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玛格丽特本人碰巧也是在那天稍早几个小时从她的房地产经纪人那里得知她的康斗公寓（Condo）被骗子用来招租。她的位于蒙特利尔市中心的这套公寓正在待售中，她的房地产经纪对她说，他们接连收到几个有关她的公寓是否出租的问询。

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玛格丽特闻讯后马上自己上网查，很快发现她的康斗公寓被列在三个不同的租房网页上，其中包括Crgigslist，广告上说这个康斗公寓带家具，月租只要$475加元：

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玛格丽特说，骗子们把照片从地产经纪的销售网上全盘照搬下来，有关介绍文字也是一字不变照抄。

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此类的网上租房骗局已经在加拿大各地重复多次，加拿大反诈骗中心CAFC（Canadian Anti-Fraud Centre）告诫人们，通常这样的骗局是让你在网上先付一笔费用，并且这样的房租定价往往好的出奇，不象是真的 ，应了那句常用的老话，too good to be true。

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对房主，售房者和租房者而言，除了向CAFA举报这些诈骗广告，其实也没法做更多，但玛格丽特建议租房者用Google的图片反向检索功能，来查找租房照片是否还在别处出现过。

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诈骗出租玛格丽特康斗公寓的虚假广告已经被各网站删除，蒙特利尔警方正在就这一案子进行调查。

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