CBC中文报道：留学生在加拿大的脆弱处境

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加拿大广播公司 CBC 继本周三（2月21日）发表了有关去年11月份3名中国留学生遭受绑架骗局的中英文深度报道后，星期四（2月22日）又发表了有关国际留学生在加拿大脆弱处境的中英文报道，标题是“专家表示，持签证赴加就读的年轻学生容易成为利益链条的受害者”。

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由 Lisa Xing 和 Lu Zhou 撰写的这篇报道谈到，加拿大的留学生数量在不断增加，在2016年，加拿大已经有超过40万名留学生，然而，加拿大安置留学生的系统存在很多漏洞。

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报道说，未成年的留学生抵达加拿大后，主要依靠寄宿家庭和看护人，但有些学生并没有获得应有的关照，又不想让在中国的父母担心，在加拿大处于孤立无援的境地。

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一些安置机构，以及教育行业的专家们正在呼吁联邦政府对留学生“产业”加强监管。

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CBC 中文报道：

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http://www.cbc.ca/news/canada/toronto-1.4546084

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CBC 英文报道：

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http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/underage-visa-students-falling-through-cracks-in-canada-1.4525664

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