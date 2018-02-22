Sophie Trudeau 和Jaspal Atwal 2月 20日在孟买合影

特鲁多在印度：锡克教极端分子获邀参加官方活动引风波

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 22 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司报道说，星期四（2月22日）上午，加拿大总理贾斯汀·特鲁多的印度之行显然有些 “偏离了轨道”。

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特鲁多正在老德里的一个清真寺前拍照，一位印度电视台记者对他大喊：“特鲁多先生……你为什么邀请一个恐怖分子参加招待会？”

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被定罪锡克教极端分子获邀参加官方活动

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报道说，加拿大驻印高级专员公署为庆祝特鲁多的访问，星期四在德里举行一个正式招待会，接到邀请的人中包括一个在加拿大被定罪的锡克教极端分子 –  阿特瓦尔 （Jaspal Atwal）。

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在加拿大广播公司 CBC 新闻部周三向总理办公室就这件事提出查询后，公署取消了这一邀请。

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但是，这件事已经上了印度媒体的头条，加拿大总理特鲁多不得不进行回应。

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他告诉记者，当然我们要严肃对待这件事，这个人完全不应该收到邀请，把他名字报上去的议会议员已经并将会为他的行为承担全部责任。

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加拿大广播公司已经确认，是 BC 省萨里的议会议员撒莱（ Randeep Sarai）把阿特瓦尔的名字交给了加拿大高级专员公署，使其进入了晚宴招待会的嘉宾名单。

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总理办公室随即发表声明，称阿特瓦尔并不是加拿大总理访印官方代表团的成员。

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Sean Kilpatrick/Canadian Press

阿特瓦尔

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加拿大广播公司报道说，阿特瓦尔 （Jaspal Atwal）曾是国际锡克教青年联合会（ International Sikh Youth Federation）的成员，这是一个在加拿大、英国、美国和印度被禁的恐怖组织。

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1986年，阿特瓦尔被裁定犯有谋杀未遂罪，他和另外  3名男子在温哥华岛试图射杀印度的一位内阁部长，没有成功。

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除此以外，1985年阿特瓦尔还在一起汽车诈骗案中被定罪，并被指控参与针对加拿大印度裔政治家杜桑吉（Ujjal Dosanjh）的一起暴力袭击，但没有被定罪。杜桑吉后来担任了BC省总理。

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阿特瓦尔与特鲁多夫人的照片

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加拿大广播公司还报道说，记者们获得的照片显示，阿特瓦尔已经参加了特鲁多这次访问印度的一些活动，本周二他在孟买的一个活动中还与总理夫人索菲·格雷瓜尔·特鲁多（Sophie Gregoire Trudeau）以及加拿大的一位内阁部长拍了照片。

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阿特瓦尔的事情在印度媒体上了头条，印度电视台还播放了阿特瓦尔与特鲁多夫人的照片。

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特鲁多将与莫迪会晤

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Sean Kilpatrick/Canadian Press

加拿大广播公司报道说，特鲁多的这次印度之行已经是相当痛苦，阿特瓦尔事件更是令人尴尬。

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在这次对印度的访问中，特鲁多一直在锡克分裂问题上受到来自印度政府的压力， 星期三在德里，特鲁多坚持说，他反对锡克族极端主义。

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星期五（2月23日），加拿大总理特鲁多将与印度总理纳伦德拉·莫迪举行正式会谈，特鲁多此行的目标是加深加拿大与印度的关系。

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（RCI with CBC）

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