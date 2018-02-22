得到女子速滑三块奖牌的Kim Boutin（左）和失去五连冠的女子冰球队。（CBC Sport）

2018平昌冬奥会：加拿大奖牌总数有望破纪录 女子冰球失去五连冠

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期四 22 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在平昌冬奥会的第13天，加拿大队的战绩可谓悲喜交加。

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Kim Boutin连夺女子速滑三枚奖牌
在女子速滑1000米的比赛中，来自魁北克的Kim Boutin再得到一枚银牌。

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之前，她已经在女子500米和1500米的比赛中得到了两枚铜牌，所以这是她在本届冬奥会上的第三枚奖牌。

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如果大家关注本届冬奥会，就会记得Kim Boutin就是在女子500米速滑中，因韩国选手犯规而晋升得到铜牌的女孩儿。她也因此在社交媒体上遭到了韩国体育迷的围攻辱骂。最后，要加拿大警方为她增加了保护。

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不过，实力证明，她的奖牌实至名归。

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Kim Boutin 因受到网络霸凌泪洒领奖台 (AP Photo/Patrick Semansky)

女子冰球队失去了五连冠
是的，在过去20年，冬奥会的女子冰球冠军都是加拿大队。

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也因此，很多加拿大人对这次女子冰球队是否能第五次蝉联奥运冠军非常关注。

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但可惜，女子冰球队在加时赛平手之后，点球输给了美国女队。

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美国女队欣喜若狂。

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而加拿大女队尽管得到了银牌，也还是有不少队员泪洒现场。

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虽然得到银牌，加拿大女子冰球队员还是很伤心。(AP Photo/Julio Cortez)

冰壶男队输掉半决赛，女队已出局
这次冬奥会上，加拿大爆出的最大冷门应该是女子冰壶队。

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自从冰壶重回冬奥会之后，这是加拿大女子冰壶队首次失去争夺奖牌的机会。

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其实，这次她们在预赛中，成绩是倒数第三 —— 可谓爆了个大冷门。

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星期四早上（北美时间），在半决赛上，加拿大冰壶男子队以3:5输给了美国队，无缘决赛。

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他们将与瑞士队争夺铜牌。

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加拿大的体育评论员说，这是历史性的失败。

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男子冰壶队在比赛现场。 (AP Photo/Aaron Favila)

加拿大队奖牌总数有望破历史记录
目前，加拿大冬奥代表队已经获得了24枚奖牌，总数排名第三。

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其中9枚金牌，7枚银牌，和8枚铜牌。

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平昌冬奥会将在本周日结束，加拿大队奖牌总数很可能创下纪录。（CBC Sport）

加拿大在历届冬奥会上的最好成绩是2010年的温哥华冬奥会，总共获得26枚奖牌，且金牌总数位列第一。

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而目前，加拿大的男子冰球队已经进入决赛，一枚金牌或银牌已经是加拿大代表队的囊中之物。

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体育分析人士认为，加拿大队在平昌冬奥会上非常有可能打破自己的奖牌记录。

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