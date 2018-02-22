布朗面临新指控 安省保守党决定允许其重新参选

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安大略省省选将在今年6月7日举行。
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执政已经15年的安省自由党对阵摩拳擦掌的省保守党。
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保守党提名战厮杀激烈
不过，保守党内部的提名战却是异常激烈，丑闻迭出。
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首先是在一月底，正准备省选的前保守党党领袖帕特里克.布朗（Patrick Brown）受到两名女性指控性骚扰。
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布朗极力否认指控，但很快失去了党内的支持，并最终辞职。
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如此一来，安大略省保守党要紧急召开会议，匆忙决定重新进行党领袖竞争。
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布朗被允许重新加入领袖角逐
而已经辞职的布朗，在临时党领袖参选报名的最后一天，递交了申请。
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他称自己已经澄清了“不实指控”，并且得到了党内草根支持。
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昨天（星期三），布朗的命运再次出现转折。
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安大略保守党党部经过讨论，最终做出决定，允许布朗继续回到保守党临时党领袖的竞争队伍。
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加上布朗，目前参加安省保守党领袖角逐的总共是五人
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其他四名候选人（从左至右）：前加拿大财长弗莱厄蒂的遗孀克里斯蒂娜.艾略特（Christine Elliott），作家、评论员谭雅.艾伦（Tanya Allen），前多伦多市长福特的哥哥道格.福特（Doug Ford），前加拿大总理马尔罗尼的长女卡罗琳.马尔罗尼（Caroline Mulroney）。/ The Canadian Press/Drafttanya.com
但是，布朗重回竞选的消息在保守党内部也是反应两极。
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支持布朗的人称，他洗清了自己的名声，将会最终赢得党领袖位置，并进而赢得省选，成为下一任安大略省省长。
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而反对者则认为，布朗重回选战，只会给保守党在省选中带来负担和干扰，他此刻应该辞职。
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布朗面对新指控
就在星期二，安大略省保守党内部的一名议员Randy Hillier向党内的道德专员写信，对布朗提出指控。
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Hillier称“自己有足够理由相信，布朗在担任党领袖期间，违反了党内的廉政规范，没有恰当申报用于支付他房屋的收入，收取的礼物，旅行费用，以及与提名表决相关收入。”
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他还用“肮脏和扭曲”来形容布朗。
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Randy Hillier是另一名党领袖候选人艾略特的支持者。
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安省保守党议员Hillier周二接受访问，解释他对布朗的个人财政状况有违规嫌疑的指控。PC/Chris Young
布朗在周四向道德专员发出辩护声明，否认对他个人财务方面的指控。
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安大略省保守党的临时党领袖角逐将在3月10日揭晓。
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在总共也就不到二十天的时间，这五名候选人间将会有怎样一场恶斗呢？
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