《习近平：金正恩盘中的包子？》：采访赖小刚教授

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加拿大女王大学的国际防务政策研究中心本月刚出版的“研究要报”上发表了赖小刚教授的文章《习近平：金正恩盘中的包子？》（XIJINGPING: A BUN ON KIM JONG-UN’S PLATE），我们就此采访了文章作者，在加拿大皇家军事学院政治系任教的赖教授，请他谈谈目前颇受国际关注的朝中关系及朝鲜核武问题。

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赖小刚教授的文章以介绍金家三代人的中文绰号开头，在采访中他首先谈及了金家与中共间关系的由来和这一关系是如何发展的，他指出朝鲜在国共内战中起到了非常重要的作用, 请听采访的第一部分：

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接着赖教授谈及了朝鲜在2006年首次测试核武后，朝鲜问题对中国政府来说是越来越棘手。他指出，热核武器与远程火箭的结合，改变了战争的性质，使战争不再成为大国之间政治的继续。朝鲜要取得核国家的地位，其目的是取得大国地位。但朝鲜不是大国。它既无大国的物质和人口资源，也没有大国的国际责任和信誉。详细请听：

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赖小刚教授指出习近平面临一个两难境地，那么中国目前的对朝政策会有效吗？ 赖教授认为这取决于习近平的决心，习近平已经给朝鲜一个明确的信号，中国对朝鲜来说如同空气， 现在尽管中国已经把气管拧得非常小了，但中国不希望金家崩溃。赖教授认为北京的政策很难成功。

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赖教授在文章和采访中都论及中国国内在如何应对朝鲜问题上，有两大对立的观点。一派是大赞朝鲜，认为中国不能弃朝，另一派则认为朝鲜已经成为负资产，中国应该弃朝 。请听采访：

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去年底以来，就有一份据说是中办的一份外传文件，这一文件强调朝鲜在中国安全防卫上所具有得重要地位，有观点认为这一文件是伪造的。赖小刚教授认为这一文件是真是伪并不非常重要，重要的是这一文件反映出中国国内各界对朝鲜问题的不同观点。

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赖小刚教授的文章《习近平：金正恩盘中的包子？》（XIJINGPING: A BUN ON KIM JONG-UN’S PLATE）的英文原文

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RCI

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