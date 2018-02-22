千禧一代更热衷整容 心理专家：社交媒体推波助澜

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从文化上看，整容从来没有被如此广泛接受过。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大最大城市多伦多的几家整容美容机构发现，千禧一代（理论上是指1980年以后出生人士）对整容和微调更为热衷，也更加接受。

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其中一个有趣的现象是，只有二十几岁的年轻人也开始做一些非手术性的美容项目，其中注射肉毒杆菌（Botox）、真皮填充剂（dermal fillers）、以及激光治疗最为流行。

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接受CBC采访的Vanessa Alumary今年27岁，她在几年前开始接受非手术整形。

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她说，自己所有的朋友都是二十多岁，而且，都在做整容。

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她表示，自己非常喜欢注射肉类杆菌和真皮填充剂，因为那对自己起作用。

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年轻一代更接受整容文化

Vanessa表示，现在的年轻人非常方便就可以得到整形方面的信息，也可以在各种整形手术中寻找最适合自己的一款。

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而多伦多几个著名整形诊所的状况也证明这一点。

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脸部整容医生科里（Dr. Cory）在社交媒体，如脸书、YouTube和Instagram上，有大量的追随者。

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他经常利用社交媒体，推荐一些针对年轻人的微整形方式。

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在接受采访的时候他表示，的确是看到更多二十出头的年轻人前来整容，不仅仅是做整容手术，还有使用一些保养和预防的措施。

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目前的整容、微整容有很多选项，且这些手术是无创的、价格也不贵。此外，从文化上看，整容从来没有被如此广泛接受过。

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科里医生说，年轻一代成为整容行业中迅速增长的一部分。

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他还称，自己留意到整容之后，人们的“自信增加了”。

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做过整容的Amanda Lao表示，她从20岁出头就开始整容。

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她把整容等同于买一件新衣服，剪个新发型，就是让自己“感觉良好”。

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心理专家：媒体上铺天盖地的“完美形象”令年轻人仿效

多伦多怀雅逊大学（Ryerson University）心理学教授卡辛（Stephanie Cassin）表示，社交媒体上铺天盖地的完美外貌，令年轻人感到压力，觉得自己也要长成某种样子。

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她说，还有些修图软件，可以造成一种理想形象。

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这令年轻人希望完美，并在心理上觉得，任何“不完美、不理想”的部分都需要改变。

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卡辛认为，这个过程就像，你看到一个理想版本的自己，然后觉得现实中是可以（通过整容）达到的。

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而科里医生也同意，社交媒体是一股巨大的力量，影响着年轻一代的审美。

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他说，经常会有些整形客人，手里拿着想整成的样子，比如模特Kylie Jenner的嘴巴，绝对是金牌样板。

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RCI with CBC Report

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