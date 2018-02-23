又是无罪判决：被控杀死土著姑娘的嫌犯无罪

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据加拿大广播公司报道，马尼托巴法院有关15岁土著人女孩Tina Fontaine死亡案件的陪审团星期四做出裁决，被控杀死Tina Fontaine的嫌疑人Raymond Cormier无罪。

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陪审团裁决

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这一陪审团由7名女性和4位男性组成；经过差不多三个星期的庭审调查后，陪审团用了13个小时做出了无罪的裁决。

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Raymond Cormier 今年56岁，他虽然过去有92项犯罪记录，但他坚持宣称自己没有杀死Tina Fontaine，并说自己是警方办案无能而找的替罪羊。

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有92项犯罪记录的嫌犯

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检察官方面未能提出Tina Fontaine的死因报告、也没有目击者能够证实Raymond Cormier杀死了Tina Fontaine，警方的证据完全是依据监控录制的Raymond Cormier谈论案情的话语。

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Raymond Cormier的辩护律师指出，警方向法庭提供的所谓录音证据并没有任何话语显示Raymond Cormier承认自己杀死了Tina Fontaine；Raymond Cormier只是承认他想干Tina Fontaine、想与她发生性关系，但不想有奸淫幼女的名声，发现Tina Fontaine只有15岁让他很生气。

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在陪审团的无罪裁决在法庭上被宣布后，Raymond Cormier 面无表情的直视前方，而列席法庭的Tina Fontaine的家人和支持者们则是哭声一片。

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Tina Fontaine的生身母亲Valentina Duck在经过 Raymond Cormier 身边时诅咒道，“你别想逃过惩罚”。

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15岁姑娘

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Tina Fontaine是加拿大马尼托巴省温尼伯市北部Sagkeeng First Nation部落的土著人姑娘。

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2014年8月17日，年龄15岁、体重只有72磅的土著人姑娘Tina Fontaine的遗体在红河里被发现；警方用了一年半的时间在2015年12月8日对Raymond Cormier提出了杀害Tina Fontaine的杀人罪指控。

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土著人姑娘Tina Fontaine 沉尸红河的事件引起了加拿大社会各界的强烈反响，并促使特鲁多自由党政府上台后开始了对加拿大失踪和被害土著人女性问题的公共听证调查。

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土著人领袖要求改革

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加拿大马尼托巴省Keewatinowi Okimakanak土著人部落领袖Sheila North在Raymond Cormier被控杀人案的陪审团做出无罪裁决后愤怒的表示，Tina Fontaine沉尸红河是悲剧、司法系统不能把杀害她的凶手绳之以法是悲剧，社会抛弃了Tina Fontaine、加拿大抛弃了Tina Fontaine。

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Sheila North要求不但要把杀害Tina Fontaine 的凶手绳之以法，而且要找出为什么有那么多土著年轻人被杀害的社会原因。Sheila North强调说，年轻人是社会的未来，年轻人如果没有健康的身心，社会也就没有了健康的未来。

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加拿大南部土著人部落领袖联盟负责人Jerry Daniels一方面抨击加拿大现行的社会系统和司法体制让Tina Fontaine这样的弱女子得不到救助， 这样的现行系统一定要改革；一方面呼吁加拿大社会方方面面努力合作改善土著人面临的困境，否则加拿大主流社会与土著人社会的和解就只能是句空话。

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RCI with Cameron MacLean/CBC News

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