The Canadian Press – Adrian Wyld

联邦预算即将公布，加拿大纳税人的钱都花到哪了？

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 23 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大自由党政府下周二将公布新一年度的联邦财政预算案。

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加拿大广播公司网站周五发表资深媒体人彼得·阿姆斯壮（Peter Armstrong）的文章，大致分析了渥太华每年要花多少钱，最大的花费是什么？希望能够帮助人们更好地读懂预算案。

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也许大多数人觉得， 纳税人缴的税大部分都是用在了公共医疗体系和拨发给各省了。这并不符合实际情况。

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联邦政府在2016-17财政年度的总支出是3110亿加元。最大的一笔开支是老年福利。这包括老年金和老年收入保障金。这两项老年福利与退休金不一样， 退休金是有独立账户的， 按缴纳的多少量入为出， 而老年金和老年收入保障金作为社会福利， 则要由国家财政负担。去年这项支出的总额为481亿元。 即每一元税收中就要有15分用于老年福利。

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其他各项主要支出的数额及所占比例依次如下：

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政府各部及公共机构开支510亿，占财政支出16%

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划拨给各省的基础建设等经费415亿，占13%

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划拨给各省的医疗保健经费360亿， 占12%；这个数字如此低是因为医疗保健及教育是属于省级政府的职责范围， 所以联邦政府也没有教育支出。

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Christopher Katsarov/anadian Press

国防开支250亿，占8%

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支付国债及利息241亿，占7.7%

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儿童福利支出220亿，占7%；，

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失业保险福利207亿，占6.6%

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其他社会福利133亿，占4.3%

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此外还有其他财政方面的安排，国营公司的开支等。

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所有这些支出都很难说哪个更重要，因此，在讨论财政预算时需要讨论的问题只是“把钱花在什么地方更有益一些”？

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洋葱约剥越小

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总的来说，大约四分之一的财政预算要用于转给国民个体，包括老年福利金，就业保险和儿童福利金。另有四分之一分给各省，包括用于基础设施和医疗保健。公共债务还款和国防和国营公司， 占约18％。

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以上几大项已占去预算的70％。其次才能轮到就业培训，鼓励创新，减税或任何听起来很漂亮的计划。虽然政府会努力在可自由支配的那部分支出上动脑筋。但往往可以讨论的余地并不大。

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就像经济学家阿迈恩·耶尔尼赞（Armine Yalnizyan）所说的，这就如同我们剥洋葱，把外层的大片剥掉以后，越往里就越小。那才是我们小心衡量的所在。下周公布预算案时， 媒体关注的更多的也是这部分的内容。

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Public Accounts of Canada

政府的主要收入来源比例

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加拿大联邦政府的收入来源通常都是很清楚的。个人收入所得税几乎占了一半， 为49%；其次是企业税，占14.4%；消费税占的比例可能超过大多数人的想象，是第三大收入来源， 占11.7%；其次才是就业者缴纳的失业保险金，占7.5%；其他税收5.8%。此外还有来自非居民的收入和其它来源的收入占11.6%

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