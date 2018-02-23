周末网络广播 2018-02-24

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各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有方华、亚明和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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1． 加拿大前冬奥冠军变身大麻店老板

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说起加拿大的 Ross Rebagliati ，人们会同时想到两件事，一是冬奥会金牌得主，二是因为尿检大麻阳性而被取消金牌、不过后来经过调查又恢复了他金牌得主的身份。在这起风波过后，Ross Rebagliati 觉得自己既然总是被人与大麻联在一起，干脆就做大麻生意吧。作为长期支持大麻合法化的人，今年46岁的 Ross Rebagliati 说他没有想到大麻合法化这么快就能在加拿大实现了；他正在加紧让自己的大麻公司准备好应对大麻合法化后的市场竞争。

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加拿大纳税人联合会评出2017年政府浪费奖

加拿大纳税人联合会每年都会评选出三级政府的官僚浪费项目， 并发给这些项目特别的奖项“泰迪奖”，一只金色的小猪。他们以这种嘲讽的方式反对政府浪费纳税人的钱。阿伦·伍德瑞克（Aaron Wudrick）是加拿大纳税人联盟的联邦主管， 他说：”今年是“纳税人联合会” 第二十年举办此项活动，我们对坚持举办这项活动感到骄傲， 因为评出的 “获奖者”都是联邦、省和市级政府浪费了大量纳税人钱财的项目”。

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智能音箱带来广播重生，如何把握机会？

广播内容会借智能音箱重回舞台。但是具体的操作上会有一系列的问题和难点，这里有一些建议。

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加拿大会要以色列不要的非洲难民吗？

据加拿大广播公司报道，加拿大方面已经向以色列政府正式表示对以色列大量驱逐非洲难民的关切，并重申加拿大反对以色列对成千上万非洲难民申请者采取的递解出境或者关押的做法。以色列政府已经下令目前在以色列居住的苏丹和厄立特里亚难民从三月份开始在60天之内离开以色列，以色列政府将提供前往非洲安全第三国的飞机票和几千块钱的补贴；如果不自动离开，则在限定时间到期后会被以色列当局逮捕关押。加拿大有人呼吁，加拿大应该接收这些难民。

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自由党拟在全国推行父亲育儿假，有着深远意义

加拿大联邦政府将在下个星期公布新的预算案。加拿大广播公司获得的消息说，这个新的预算案中将提出设立全国性的新生儿父亲育儿假，长度为五个星期，新生儿父亲可以按70%的工资比例领到失业保险津贴。这个做法与魁北克省的父亲育儿假政策相似，魁省目前是加拿大唯一一个为新父亲提供带薪育儿假的省份，魁省的现行政策是新生儿父亲可以陪伴孩子和母亲五个星期， 期间可以领取工资的70％。

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刚才是本周的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。

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祝周末愉快！

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一周图片报道

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