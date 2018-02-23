新斯科舍省夫妇出门旅行把车停在酒店，被人盗开了数千公里

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新斯科舍省一位女士出门旅行，将车停在机场附近的酒店停车场，五个星期后回来坐进自己车里时发现很多地方不对劲，里程表居然多出了3000公里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这位女士名叫佩吉·麦克唐纳（Peggy MacDonald），家住新斯科舍省北部布雷顿角地区。去年春天她和丈夫曾到西部卡尔加里旅行几个星期。他们开着一年新的灰色德国大众途观（Tiguan）小型多功能车到哈利法克斯机场，将车停放在了Quality Inn 的付费停车场。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当她从卡尔加里回来要开车回家时， 发现不仅驾驶座位被人挪动了，收音机调到了自己未听过的波段，后座上有不是自己的东西， 而且油箱也空了。再查看记录公里数的仪表盘，竟然多出了3000公里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

佩吉回忆说，他们停车时酒店的一位帅哥服务生给了他们很大的优惠，而且也提供了收据。 但这名服务生说，由于冬天下雪后停车场要清雪，需要挪车，要求他们把车钥匙留下。她也没多想就把钥匙给了服务生。她丈夫则多了个心眼， 用手机拍下了里程表上的数字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

佩吉和她丈夫发现车被盗用后，感到很震惊。他们找了酒店经理， 一起查看了车况，又发现了前保险杠上有刮痕。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

佩吉说，值班的经理当时就给酒店老板打了电话，然后说会为此承担全部责任。 几天后，酒店东主又亲自给他们打电话道歉，并告诉他们那位年轻服务生已被开除。他还问佩吉是否打算起诉那名年轻服务生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

佩吉说，她把此事报告了警方，而警方告诉她，在过去几周内，此车多次因超速被开了罚单。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

佩吉夫妇说，此事令他们吃惊之余， 也会严重削弱对他人的信任。他们也希望别人能接受他们的教训。她说： “虽大多数人都是诚实善良的，乐于帮助别人。 但也会有例外， 就像我们遇到的这样”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada