西部两省的贸易战出现缓和迹象

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不列颠·哥伦比亚(BC）省的葡萄酒生产者星期四松了一口气，纷纷开瓶庆祝阿尔伯塔省撤销了对BC省葡萄酒的禁令。

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阿尔伯塔省是从两个星期前开始禁止出售BC省出产的葡萄酒的，针对的是BC省总理约翰·霍根（John Horgan）阻碍输油管扩建的做法。

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计划扩建的金德·摩根（Kinder Morgan）跨山输油管线能将阿尔伯塔生产的石油输送到太平洋港口装船，但输送能力有限。10几年来，石油公司一直在试图铺设新的输油管线，将生产的石油输送到美国或加拿大东部，但都遭遇很大阻力。最后好不容易等到了加拿大国家能源委员会批准可以扩建通往太平洋的管道，又遇到BC省的阻挠。

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BC省新民主党总理不认同联邦能源委员会的决定，说需要评估输油管运送稀释沥青有多大泄漏的可能性及对环境带来的风险，在评估完成之前要限制增加输送总量。

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阿尔伯塔省为此很着急，担心BC省的做法会将输油管道扩建项目拖死。省总理雷切尔·诺特利（Rachel Notley）在2月初宣布禁止销售BC省出产的葡萄酒。上周五又威胁说，如果BC省再不改变原决定，还要进一步增加压力。

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BC省总理约翰·霍根（John Horgan）星期四表示，愿意将此争端提交给法院处理，由法院裁决BC省是否有权利限制石油流量。

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阿尔伯塔省总理雷蕾切尔·诺特利（Rachel Notley）对霍根的决定表示欢迎，并相信法院将会作出对阿尔伯塔省有利的裁决。

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诺特利同时表示，如果BC省是想借助法律的手段干扰联邦批准的管道扩建项目，那艾伯塔省还会做出进一步的回应。

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