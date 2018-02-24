Submitted by Melissa Churchill

这癌症病人写好墓志铭后尽情享受生活

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 24 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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许多病人获知自己患上癌症后郁郁寡欢、再加上癌症治疗过程中经历的痛苦，他们生活的最后一段时间毫无乐趣可言。

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肠癌晚期

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Shannon Churchill

但加拿大新斯科舍省的一位男子却把自己癌症晚期的最后时光变得多姿多彩。

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加拿大广播公司报道说，在Cole Harbour 居住的男子Shannon Churchill在与直肠癌进行了很长时间的抗争后，2018年一月底因癌症不治而去世。

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Shannon Churchill 在世时就给自己写好了墓志铭。

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自己写墓志铭

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Shannon在自己的墓志铭上写到，“去世前想给人们留下的建议是，写下自己一生中想干的事情清单，然后去一件一件的把自己想干的事情变成干过的事情。生活是短暂的、时间在飞逝。我对此有真切的体会，死时只有44岁”。

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Shannon说他的妻子是他最好的朋友，骑摩托车飞驰给他带来自由的感觉，访问在爱尔兰买下的第二个住宅让他心旷神怡。

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Shannon 半开玩笑的说，如果说此生他还有遗憾的话，那只能是他无法知道他和妻子都非常喜爱的英国电视剧Coronation Street 的结局会是怎样。这部电视剧自上个世纪60年代开播以来很受观众喜爱，在加拿大圈粉无数。

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201711月初，医生告诉Shannon Churchill一个不幸的消息，他与之斗争了4年的直肠癌已经恶化，医生已没有其它的医疗手段可以应对，他在世的时间只剩下几个月。

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清单

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知道这个消息后，Shannon Churchill 和妻子Melissa 商量后写下了他离世前要做的事情清单、并开始一件件的去实现。

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他多次返回自己的家乡纽芬兰省的圣约翰斯市探望家人，在Ches’s 餐馆吃自己最喜欢的炸鱼片和炸薯条，在Signal Hill极目远望浩瀚的大西洋，在壮丽的Gros Morne 自然保护公园漫游，他走进狮子笼与雄狮面对面呆在一起，他开着价值40万加元的豪车法拉利过了一把飙车瘾，他在哈利法克斯Scotiabank 中心冰球场开着洒水车平整冰面，他在哈利法克斯国际机场的塔楼空管中心坐在空管员的位子上体验了一把，他跟着哈利法克斯港口领航员感受了引领轮船入港的过程，他在哈利法克斯最知名的酒吧里品尝由该市最知名的调酒师调制的pina coladas 饮料， 等等、等等。

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Shannon Churchill

正能量引来正能量

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Shannon Churchill 能够在不到3个月的时间里做了这么多事情，离不开方方面面人们的善心和帮助，但最主要的还是Shannon 勇于面对死亡、乐观面对生活的正能量生活态度感染了与他有过接触的人。

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Shannon Churchill的妻子Melissa Churchill 说，Shannon 直到生命的最后一段时间还在想办法让每天的生活都富有新意。

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Melissa说，Shannon Churchill想让人们明白生命和生活中最重要的东西是什么；最重要的不是你有没有钱或者是有没有病，不要去管每天不得不面对的压力，而是接受生活给你的一切，感受它、经历它，全身心的去体验简单生活中的美。

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RCI with Andrew Sampson／ CBC News

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