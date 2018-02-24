智能音箱带来广播重生？更多你需要知道的…

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 24 二月, 2018 , 暂无评论 ↓

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如果要列出2017年最重要的科技发展主题，那么智能音箱的流行一定会成为其中一个重要部分。很多广播业人士也看到了这个机遇，他们为广播能够借助智能音箱重回家庭而感到兴奋，但与此人同时，对于大多数广播从业者而言，同样的音频，但其背后的技术却跨越了整整三代。

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大多数媒体专家赞同，广播会借智能音箱重回舞台，但具体的操作上如何进行却存在着很多需要解决的问题。

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Podcast不等于智能音箱

首先我们要弄清的是，智能音箱的音频内容来源目前有很大一部分是Podcast，也就是播客，但是Podcast不等于智能音箱内容。

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播客是音频网络时代的模式。

音频从业者比较熟悉的的Podcast只是一个进入智能音箱音箱领域很好的开始。如果广播从业者对智能音箱感兴趣，首先是做好并完善自己的Podcast内容。

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利用智能音箱将播客做得和收音机一样简单。Subcast

Subcast的例子，重组内容

通过智能音箱将广播，或者连续的节目内容重新带回的例子是Subcast。Subcast是一家希望借助智能音箱将广播概念带回家庭的一个初创公司。它的成员来自例如NPR这些原来的音频/广播媒体。

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Subcast的目标是：利用智能音箱将播客做得和收音机一样简单。Subcast目前是按照客户分类细分内容，将很多流行音频Podcast内容组合成长时间的广播类节目。例如：“单身汉一族广播”，“书虫广播”，“生意创建者广播”，“每日新闻广播”…

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Subcast尝试将广播和智能音箱结合

个性化品牌和声音

广播和智能音箱音频最大的一个可以共通的点是，它们将都需要一个个性化的声音和品牌建设，主持人的角色又会回到智能音箱的世界。

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在专注于智能音箱App内容开发的xApp团队在其白皮书中提到可以借鉴的几点：

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  • 建立品牌
  • 个性声音
  • 使内容更容易被发现
  • 用户体验…

操作和技术

我这里提供几个更加实际的操作性建议：

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  • 建立自己的Radio App/项目

尝试和做出针对智能音箱的具体计划，从内容到品牌建设以及各种技术准备。理解智能音箱和其他的所有先前媒体的不同。

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  • 理解背后的技术。

Amazone Echo Skills 和谷歌助手 Actions是智能音箱（语音助手）后面的重要中间环节。这两者都是以AI/人工智能为基础的语音服务。它有一套和原来的技术和网站不同的方法和逻辑。

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智能音箱的未来还会带来更多变化

例如谷歌助手 Actions依赖API.ai。API.ai实际上是一个机器学习的平台。

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  • 音频内容为王，直接和音频用户互动才是未来

智能音箱的内容为王这一点这和其他媒体没有不同，但是这只是第一步。静态的内容无法充分利用智能音箱的优势，如何设计互动和进一步思考音频智能化的问题才是未来。

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现在智能音箱的流行才刚刚开始，广播从业者可以做的尝试很多。依赖智能音箱的平台，广播将有机会重获新生，但更会是一个“凤凰涅磐”的过程。

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文章分类: 因特网与科技

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