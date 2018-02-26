不列颠哥伦比亚省五号公路六辆车连环相撞 29人受伤

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CBC报道称，2辆巴士、2辆拖车、以及2辆私家车在BC省霍普镇（Hope）以北相撞。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 造成29人受伤，130多人需要安置。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在星期天，西部时间晚上8点左右，不列颠哥伦比亚省的Coquihalla 高速公路发生连环撞车事故。

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CBC报道称，2辆巴士（包括一辆灰狗巴士）、2辆拖车、以及2辆私家车在霍普镇（Hope）以北相撞。

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造成29人受伤，130多人需要安置。

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紧急救援人员，包括空中救护车，已经在事故现场进行了紧急处理，救护伤员以及清理路面。

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到凌晨2点，Coquihalla高速公路北面方向已经重新开放。

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不列颠哥伦比亚省紧急健康服务（BCEHS）确认了这起事故，并称有29名伤者已经被送往附近医院，情况稳定。其他人已经被送往霍普镇的安置中心。

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在周日早些时候，不列颠哥伦比亚省交通部已经发出警告，5号公路，从Hope到Merritt一段能见度差，要求司机提高警觉。

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目前，还不知道需要多久，这一路段才能完全恢复交通。

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Travel advisory for #BCHwy5 between #HopeBC and #Merritt due to limited visibility. @VSAMaintenance crews are out plowing and sanding. Please drive with caution, and check @DriveBC before you head out. pic.twitter.com/j0Ggr5gsbl 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada — TRAN Thompson Nicola (@TranBC_TN) 25 February 2018 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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