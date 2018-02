不列颠哥伦比亚省五号公路六辆车连环相撞 29人受伤

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

在星期天,西部时间晚上8点左右,不列颠哥伦比亚省的Coquihalla 高速公路发生连环撞车事故。

CBC报道称,2辆巴士(包括一辆灰狗巴士)、2辆拖车、以及2辆私家车在霍普镇(Hope)以北相撞。

造成29人受伤,130多人需要安置。

紧急救援人员,包括空中救护车,已经在事故现场进行了紧急处理,救护伤员以及清理路面。

到凌晨2点,Coquihalla高速公路北面方向已经重新开放。

不列颠哥伦比亚省紧急健康服务(BCEHS)确认了这起事故,并称有29名伤者已经被送往附近医院,情况稳定。其他人已经被送往霍普镇的安置中心。

在周日早些时候,不列颠哥伦比亚省交通部已经发出警告,5号公路,从Hope到Merritt一段能见度差,要求司机提高警觉。

目前,还不知道需要多久,这一路段才能完全恢复交通。

Travel advisory for #BCHwy5 between #HopeBC and #Merritt due to limited visibility. @VSAMaintenance crews are out plowing and sanding. Please drive with caution, and check @DriveBC before you head out. pic.twitter.com/j0Ggr5gsbl

— TRAN Thompson Nicola (@TranBC_TN) 25 February 2018