加拿大滑雪的人越来越少，滑雪场不得不另想主意

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加拿大滑雪协会 （Canadian Ski Council）的最新数据显示，在过去10年中，加拿大去滑雪场的人整体下降，总共减少了300万人次。

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加拿大落基山脉度假村 （Resorts of the Canadian Rockies）是一个管理加拿大多家滑雪场的旅游集团，该集团的市场经理 Matt Mosteller 表示，这种趋势迫使滑雪场不得不开展其他类型的活动。

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他举例说，比如在BC省的弗尼高山度假村（Fernie Alpine Resort），我们也向来这里的人提供超大轮胎的雪地自行车娱乐设施。

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这个集团还负责经营阿尔伯塔省的 Nakiska 滑雪场和魁北克省的 Mont-Sainte-Anne 滑雪场，该集团不断组织了更正习班和会议，目的是鼓动更多的人上山滑雪。

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人口老龄化

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对于冬季去滑雪场的人不断减少，加拿大滑雪协会的总裁兼首席执行官 Paul Pinchbeck 解释说，加拿大人口老龄化，许多退休的人冬天南下到美国等地过冬，另外，人们现在对着电脑屏幕的时间越来越多，冬季更是懒于外出，这些都是原因。

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（RCI with Radio Canada）

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