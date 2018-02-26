 #MeToo ：加拿大知名乐队Hedley主唱被控强奸

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本以为是一次浪漫的邂逅

来自不列颠哥伦比亚省的Hedley是一个流行摇滚乐队，包括四名成员。

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他们从2003年出道，在加拿大的音乐圈小有名气。每次演唱会都会吸引大批歌迷。

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最近这段时间，#MeToo浪潮中，社交媒体上有几十位女性，匿名指控Hedley乐队行为不当。

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星期三，CBC记者Judy Trinh独家采访了一位住在渥太华的女孩儿A。

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2016年秋天，居住在渥太华的女孩儿A在一次音乐会上，与Hedley乐队主唱Jacob Hoggard在snapchat上联系上了。不过，她说，她感到害羞，所以当天晚上没有去和他会面。

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此后，俩人在交友网站Tinder上开始网上调情。

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Judy Trinh形容A今年24岁，是一位娇小金发女孩儿，在Algonquin学院就读。

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网上调情两个月之后，Jacob Hoggard给A买了双程火车票，要她到多伦多去看他。

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两人在Toronto 的Thompson酒店见面。

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A表示，我当然知道我们会发生性关系，不然我为什么要跑去多伦多，和一个我都不怎么认识的人见面。但是，他的所作所为，完全过了界。

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根据A的叙述，这次见面给她带来巨大的伤害和阴影。

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(CBC 采访受害人A。）

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“他强奸了我”

她表示，两人在酒店见面之后，就上了Hoggard的房间。

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一进门，Hoggard就强吻了她。

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一会儿，酒店员工敲门，告诉Hoggard：“您常用的房间准备好了。”

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于是，他们转到了第二个房间。

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A描述说，Hoggard进门先把她的手机收走了，说是不想她拍下他们在一起的照片。

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根据A的描述，第二个房间有一个特大号的床，床头是一面大镜子，还带着阳台。

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他们一开始看着电视闲聊，十分钟之后，Hoggard把她反转过了，强行和她发生性关系。

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A记得，Hoggard在没有征得她同意的情况下，强行和她进行了肛交。

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她明确表明自己不愿意这样做，非常痛苦，哭喊着要他停下来。

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但Hoggard不顾她在流血，继续强迫和她性交。

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她说，自己记得在镜子里看到，Hoggard掐住她的脖子，她的脸非常红。

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她记得，Hoggard的那张可怕的脸，还有他的吼叫声。

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之后，他还拖着她的脚，把她拽进了浴室。

在浴室，他问她是否在意，他在她身上撒尿；或者往他身上小便。

A回忆说，这是他唯一一次征求她的同意。

在接下来五个小时，在那个房间里，Hoggard数次强奸了她，并且没有戴避孕套。

到了下午某个时候，Hoggard告诉A，自己还有个会议。

他为她叫了一辆计程车。

而她觉得非常痛苦，一直控制不住地哭泣。

计程车把她放在了多伦多火车站对面。

曾前往医院就诊

离开酒店之后，A曾打电话给一位女士。

接着，在火车站，她致电好友闺蜜告诉了她发生的事情。

她对好友说，Hoggard对她像对一条狗。她无法理解，自己当时为什么没有反抗？

她明白，Hoggard的所作所为越界了，但她只是在责备自己。

朋友们鼓励她到警察局报案，但是，她很犹豫。

第二天，惊吓过后，她曾给Hoggard发了条短信说：你强奸了我。

几个小时之后，Hoggard打电话给她，告诉她不要再和自己联系了。随后，屏蔽了她的号码。

在事件发生的第六天，也就是11月28日，她前往诊所，告诉医生自己遭到了性侵犯。

医生在查看了她的情况后，建议她做了一系列性病检测，并鼓励她向警方报案。

这之后几个星期，A删除了和Hoggard的所有短信。

她说，自己想翻过这一页。

但是，她表示，自己会感到愤怒，常常做噩梦，梦里会听到他的声音。

再听到Hoggard的歌声，她会觉得恶心。

她的朋友鼓励她把自己的心情记录下来。

而最终，她鼓足勇气，向媒体披露了事情原委。

Hoggard否认指控

记者Judy Trihn表示，自己无法独立确认事情的细节。

但是，根据A给的信息，她和A的几位好友进行了确认。

Trihn还得到了A在诊所的检测报告。

Hoggard否认了所有的指控，表示两人之间发生的事情，都是你情我愿的。

他的律师表示， Hoggard觉得非常抱歉，这位女士感到不安，但这并不能够改变事实，那就是两人共度一个下午，所有的性行为都是双方自愿的。而Hoggard他从未有行为不轨。

而A反驳说，就算我在到达之前，同意和他有性行为，但不代表他可以对我为所欲为。在现场，我有权利说不。

音乐界封杀Heyley

在对Hedlay的指控出现之后，经纪公司终止了与他们签订的合约。

同时，包括CBC在内的十几个电台也决定不再播放他们的歌曲。

加拿大最高音乐奖Juno奖宣布，取消这个乐队在今年颁奖典礼上演唱。

而Hedlay稍后发表声明称，将退出朱诺奖的三项提名。

不过，他们会继续自己的全国巡回演出。

最新的报道是，在魁北克城的演唱会上，开场乐队退出了表演 —— 应该是不想与Hedlay联系在一起。

在稍早前的声明中，乐队依旧否认指控，不过承认，他们的“生活方式体现了某些摇滚乐团的特征”，并且说，长期以来，摇滚圈内没有对女性采取尊重的态度。

而加拿大的音乐圈目前正受到#MeToo的冲击。

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