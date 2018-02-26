新移民职业女性和女性外籍劳工需要比#MeToo更多的保护

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#MeToo(#我也是)运动对职业女性来说具有里程碑的意义，到目前为止，在大多数西方国家的政府部门，媒体，娱乐等行业，已经给不少重要人物带来巨大冲击。

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但据CBC著名的周末广播节目“Sunday Edition”报道，还有许多女性处于#MeToo运动几乎没有或根本没有波及到的行业或群体。

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最明显的两大群体是新移民职业女性和女性外籍劳工。

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新移民职业女性和女性外籍劳工通常都面临语言劣势，加上她们找工作不易和经济压力等原因，在遭到性骚扰时，她们往往不敢出声，因为一旦她们提出抱怨，她们可能面临的最直接后果就是立刻丢掉工作，而对女性外籍劳工来说，这点尤其严重。

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CBC广播节目“Sunday Edition”采访了两位人权活动人士，讨论新移民职业女性和女性外籍劳工面临的挑战，以及为她们免受性骚扰威胁所应提供的保护措施。

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人权律师，安大略人权支持中心的负责人格雷丝·维卡瑞利指出，女性外籍劳工最大的问题是她们没有更换雇主的权利，而她们一旦抱怨雇主，就会被取消工作签证，而且此后也没有雇主愿意再雇用她，原因很简单，没多少人愿意从海外挑选一个有抱怨前雇主历史的外籍劳工。维卡瑞利呼吁改变目前限制外籍劳工于一个特定雇主的法律。

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劳工权益活动人士冉萨鲁普认为社会对新移民职业女性和女性外籍劳工付有责任，应尽力支持那些敢于说出#MeToo的新移民和外籍劳工。

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(RCI with CBC)

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