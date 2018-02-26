加拿大未来的爸爸们可以休五周带薪育儿假：财政预算报告内容

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加拿大政府即将公布的新年度财政预算报告中将有一项新的支出：向未来的爸爸们提供五周带薪育儿假。社会发展部长杜克罗（Jean-Yves Duclos）表示，这是为了促进男女平等，鼓励父亲分担养育孩子的责任，帮助当了母亲的女性重返职场。

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杜克罗说，根据政府的估算，帮助女性就业可以让GDP每年增加0.6%。

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加拿大联邦政府即将实行的父亲育儿假和魁北克省类似。该省早已开始实行五周育儿假，休假者在此期间仍然能有70% 的收入。享受育儿假的魁北克省父亲的比例因此比加拿大其他省份高出很多。

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但是也有公共政策专家指出，要帮助女性就业，育儿假之外，托幼服务是另一大关键。

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2017年的加拿大财政预算报告中有一笔分十年拨出的70亿加元的资金，用于在全国增加和扩大托幼服务。

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（RCI with CBC， Elise von Scheel, CP ）

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