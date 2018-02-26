为习近平留任铺路：中共中央建议修改宪法，取消国家主席任期限制

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新华社星期天（1月25日）登出中共中央向全国人大提出的修宪建议。该建议的主要内容包括取消国家主席和副主席连续任职不得超过两届的规定，把“习近平新时代中国特色社会主义思想”写进宪法，设立监察委员会并确立其国家最高监察机关的地位，国家工作人员就职时进行宪法宣誓，等等。

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在上述建议中，引起国际媒体最多关注的是取消国家主席任期限制的建议。前《冰点》周刊主编李大同在网上公开呼吁人大代表投反对票，但这种情况基本不可能出现。他的呼吁也很快被删除。

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习近平已经在十九大后连任中共中央总书记和中央军委主席。三月份全国人大召开后，他将进入国家主席的第二个五年任期。如果全国人大通过中共中央的建议，他将可以在两个五年任期后继续连任。

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有数百加拿大网民在CBC网站刊登的相关新闻下面发表了评论。一位名叫Marty Lee的网民说：“啊，特鲁多的最爱，他如此欣赏的独裁政权。加拿大最糟糕的恶梦是这位爱打扮先生的连任。”一位名叫Greg Panke的网民则认为，中国是一个独裁国家，不应该被信任或被允许在加拿大收购公司。

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不过一位叫Nash Lagutin的网民说：“如果中国人喜欢这样，为什么不呢？我们操心自己的事就行了。”

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据BBC报道，新华社发布消息后的几个小时之内，在百度上搜索“移民”一词的人数飙升。但目前这个词在百度指数上的显示已被屏蔽。

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